我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

台新增本土2.3萬確診、62死 疫情徘徊2萬例 下降趨緩

記者楊雅棠、許政榆／台北報導
新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。（圖：指揮中心提供）
新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。指揮中心發言人莊人祥表示，本土病例跟上周四比減少1085例、差距4.4%，疫情還是有下降，但整個趨勢趨緩。

28日新增本土病例，為1萬1056例男性、1萬2757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4168例)，台中市(2940例)，台北市(2460例)，桃園市(2385例)，高雄市(2340例)，台南市(1898例)，彰化縣(1137例)，苗栗縣(712例)，屏東縣(699例)，新竹縣(689例)，雲林縣(592例)，新竹市(580例)，宜蘭縣(536例)，花蓮縣(456例)，基隆市(438例)，南投縣(431例)，嘉義縣(429例)，嘉義市(281例)，台東縣(276例)，金門縣(200例)，澎湖縣(155例)，連江縣(20例)。

醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。（記者楊雅棠／攝影）
醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。（記者楊雅棠／攝影）

28日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日。

28日新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國(8例)、越南(5例)、泰國(4例)、菲律賓、美國及日本(各3例)、盧森堡、法國、馬來西亞及德國(各2例)、義大利、法羅群島、匈牙利、新加坡、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計452萬2365例確診，分別為1萬9265例境外移入、450萬3046例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入...
新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計8776例死亡病例，其中8761例本土，個案居住縣市分布為新北市1951例、台北市1022例、台中市851例、高雄市793例、台南市677例、桃園市655例、彰化縣516例、屏東縣363例、雲林縣257例、南投縣252例、基隆市205例、苗栗縣192例、嘉義縣186例、宜蘭縣177例、花蓮縣147例、嘉義市143例、新竹縣136例、台東縣123例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣11例；另15例為境外移入。

疫情 義大利 新加坡

上一則

余正煌聲明打臉抄襲 陳明通挨批不適格：丟臉

下一則

前立委張碩文 捲促轉修法詐財 30萬交保

延伸閱讀

台爆首起BA.5家庭群聚 累計16確診 恐有其他傳播鏈

台爆首起BA.5家庭群聚 累計16確診 恐有其他傳播鏈
台新增本土2.5萬確診 死亡28例 相隔73天降回2字頭

台新增本土2.5萬確診 死亡28例 相隔73天降回2字頭
台確診增2.47萬例 指揮中心：較上周下降11.8％

台確診增2.47萬例 指揮中心：較上周下降11.8％
台灣新增1萬6921例確診 再度降到2萬以下

台灣新增1萬6921例確診 再度降到2萬以下

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
淨空法師經常透過電視弘法。（截自淨空法師影片）

「習近平是菩薩化身」淨空法師為何被中國視為邪說？

2022-07-26 08:55
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁