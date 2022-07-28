台新增本土2.3萬確診、62死 疫情徘徊2萬例 下降趨緩

新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。（圖：指揮中心提供）

台灣新冠肺炎本土疫情 持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。指揮中心發言人莊人祥表示，本土病例跟上周四比減少1085例、差距4.4%，疫情還是有下降，但整個趨勢趨緩。

28日新增本土病例，為1萬1056例男性、1萬2757例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4168例)，台中市(2940例)，台北市(2460例)，桃園市(2385例)，高雄市(2340例)，台南市(1898例)，彰化縣(1137例)，苗栗縣(712例)，屏東縣(699例)，新竹縣(689例)，雲林縣(592例)，新竹市(580例)，宜蘭縣(536例)，花蓮縣(456例)，基隆市(438例)，南投縣(431例)，嘉義縣(429例)，嘉義市(281例)，台東縣(276例)，金門縣(200例)，澎湖縣(155例)，連江縣(20例)。

醫療應變組副組長羅一鈞（左）、發言人莊人祥（右）。（記者楊雅棠／攝影）

28日新增62例本土病例死亡個案，為36例男性、26例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、61例具慢性病史、38例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月25日，死亡日期介於6月5日至7月25日。

28日新增149例境外移入個案中，為83例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自英國(8例)、越南(5例)、泰國(4例)、菲律賓、美國及日本(各3例)、盧森堡、法國、馬來西亞及德國(各2例)、義大利 、法羅群島、匈牙利、新加坡 、委內瑞拉、中國及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另108例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計452萬2365例確診，分別為1萬9265例境外移入、450萬3046例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

新冠肺炎本土疫情持續在2萬例上下徘徊，28日新增本土個案2萬3822例、境外移入個案149例；另增死亡個案62例。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計8776例死亡病例，其中8761例本土，個案居住縣市分布為新北市1951例、台北市1022例、台中市851例、高雄市793例、台南市677例、桃園市655例、彰化縣516例、屏東縣363例、雲林縣257例、南投縣252例、基隆市205例、苗栗縣192例、嘉義縣186例、宜蘭縣177例、花蓮縣147例、嘉義市143例、新竹縣136例、台東縣123例、新竹市84例、澎湖縣20例、金門縣11例；另15例為境外移入。