台確診增2.47萬例 指揮中心：較上周下降11.8％

中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎26日新增本土個案2萬4790例、境外移入個案281例；另增37例死亡，為5月17日以來新低。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周減少2000例，下降11.8%，雖有下降趨勢但較緩一些。

今日新增本土病例，1萬1769例男性，1萬3011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,939例)，台中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，台北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，台南市(2,047例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(870例)，雲林縣(756例)，苗栗縣(725例)，宜蘭縣(651例)，新竹縣(583例)，嘉義縣(551例)，花蓮縣(544例)，新竹市(492例)，南投縣(465例)，基隆市(374例)，嘉義市(357例)，台東縣(314例)，金門縣(256例)，澎湖縣(149例)，連江縣(14例)。

今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。

今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南 (各12例)、新加坡 (11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利 、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計447萬2755例確診，分別為1萬8950例境外移入，445萬3751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8686例死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、台北市1,009例、台中市843例、高雄市785例、台南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、台東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。