我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本明仁上皇心臟衰竭 送醫緊急治療中

查克柏格3100萬元賣金山豪宅 轉手翻3倍

台確診增2.47萬例 指揮中心：較上周下降11.8％

記者楊雅棠、鄒尚謙／台北報導
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)
中央流行疫情指揮中心記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。(記者楊雅棠／攝影)

台灣新冠肺炎26日新增本土個案2萬4790例、境外移入個案281例；另增37例死亡，為5月17日以來新低。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周減少2000例，下降11.8%，雖有下降趨勢但較緩一些。

今日新增本土病例，1萬1769例男性，1萬3011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,939例)，台中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，台北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，台南市(2,047例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(870例)，雲林縣(756例)，苗栗縣(725例)，宜蘭縣(651例)，新竹縣(583例)，嘉義縣(551例)，花蓮縣(544例)，新竹市(492例)，南投縣(465例)，基隆市(374例)，嘉義市(357例)，台東縣(314例)，金門縣(256例)，澎湖縣(149例)，連江縣(14例)。

今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。

今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。

指揮中心統計，截至目前國內累計447萬2755例確診，分別為1萬8950例境外移入，445萬3751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8686例死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、台北市1,009例、台中市843例、高雄市785例、台南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、台東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

義大利 新加坡 越南

上一則

違行政中立？官邸便當會談綠營選戰 蘇貞昌：天經地義

延伸閱讀

台灣新增1萬6921例確診 再度降到2萬以下

台灣新增1萬6921例確診 再度降到2萬以下
台灣本土新增2.1萬例確診 中重症增2例兒少

台灣本土新增2.1萬例確診 中重症增2例兒少
台本土確診增2.1萬例 指揮中心：下降4%

台本土確診增2.1萬例 指揮中心：下降4%
台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多

台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
林志穎發生嚴重車禍，幸運獲救免於火吻。圖／摘自IG

千鈞一髮拉出林志穎 女醫感嘆「有事絕對被告死」

2022-07-24 11:05
花蓮門諾醫院安寧療護團隊協助癌末患者雅君舉辦生前告別式，讓她與最愛的親友好好告別。（門諾醫院提供）

28歲腸癌患者抗癌5年至盡頭 生前告別式淚中帶笑說再見

2022-07-23 19:02
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
前副總統連戰前一陣子小中風，一度住進加護病房，目前已出院回家休養。（取材自張琍敏臉書）

連戰小中風後近況曝光 資深女星曬「一頭白髮」合照

2022-07-24 20:56
藝人林志穎開特斯拉發生意外。桃園市蘆竹區中正北路中正橋防撞桿加裝到14根，避免再釀成事故。圖／桃園市交通局提供

林志穎特斯拉撞壞號誌桿 桃園市府要求償3350美元

2022-07-24 12:04

超人氣

更多 >
馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所

馬斯克緋聞對象為華裔 去過36次試管嬰兒診所
馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照

馬斯克大動作消毒 發表與布林2小時前開心合照
全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬

全現金買上海爛尾樓 南加華人巨虧300萬
紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶

紐約「愛炫」牧師宣道到一半 百萬首飾當眾被搶
疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕

疑不滿前妻網路談離婚心路 亞裔男追到芝城殺妻後自戕