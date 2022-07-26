台確診增2.47萬例 指揮中心：較上周下降11.8％
台灣新冠肺炎26日新增本土個案2萬4790例、境外移入個案281例；另增37例死亡，為5月17日以來新低。指揮中心發言人莊人祥表示，較上周減少2000例，下降11.8%，雖有下降趨勢但較緩一些。
今日新增本土病例，1萬1769例男性，1萬3011例女性，10例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,939例)，台中市(3,120例)，高雄市(2,584例)，台北市(2,523例)，桃園市(2,211例)，台南市(2,047例)，彰化縣(1,265例)，屏東縣(870例)，雲林縣(756例)，苗栗縣(725例)，宜蘭縣(651例)，新竹縣(583例)，嘉義縣(551例)，花蓮縣(544例)，新竹市(492例)，南投縣(465例)，基隆市(374例)，嘉義市(357例)，台東縣(314例)，金門縣(256例)，澎湖縣(149例)，連江縣(14例)。
今日新增37例本土病例死亡個案，為20例男性、17例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、35例具慢性病史、28例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月18日至7月21日，死亡日期介於5月18日至7月23日。
今日新增281例境外移入個案中，158例男性，123例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，英國及越南(各12例)、新加坡(11例)、美國及德國(各6例)、西班牙(5例)、印度、泰國及柬埔寨(各4例)、荷蘭及印尼(各3例)、土耳其、瑞士、馬來西亞及菲律賓(各2例)、義大利、阿曼、愛爾蘭、中國、韓國及日本(各1例)，另197例感染國家調查中。入境日期介於今年6月30日至7月25日。
指揮中心統計，截至目前國內累計447萬2755例確診，分別為1萬8950例境外移入，445萬3751例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計8686例死亡病例，其中8,671例本土，個案居住縣市分布為新北市1,942例、台北市1,009例、台中市843例、高雄市785例、台南市672例、桃園市648例、彰化縣510例、屏東縣358例、雲林縣256例、南投縣248例、基隆市205例、苗栗縣188例、嘉義縣186例、宜蘭縣173例、花蓮縣146例、嘉義市139例、新竹縣134例、台東縣117例、新竹市83例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。
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