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台首爆BA.5社區群聚 高雄船廠1人感染源不明 12確診

台灣新聞組／台北26日電
高港某船廠人員感染BA.5，家庭、職場匡出12人確診，已加強登輪防護，進出管制站也須出示快篩陰證明。(本報資料照片)
高港某船廠人員感染BA.5，家庭、職場匡出12人確診，已加強登輪防護，進出管制站也須出示快篩陰證明。(本報資料照片)

Omicron新亞型變異株BA.5入侵社區。1名50多歲高雄某船廠人員於今年5月確診，7月又出現症狀，PCR採檢報告陽性，屬重複感染，病毒基因定序為BA.5；兩同住家人陽性、10名同事陽性，累積家庭及職場共12名接觸者陽性，正等待序列結果。此為台灣首次Omicron亞型變異株社區群聚事件。

台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民說，目前單日確診數下降速度遲緩，研判BA.5變異株已在社區內傳散開來，可預期的是仍會陸續出現BA.5群聚。預估到8月中旬、9月，BA.2疫情下降或疫苗保護力漸弱，屆時BA.5就會成為主要病毒株，掀起另波流行。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，昨新增2例BA.5本土個案，一人與接機有關，較單純；另例為不明感染源個案，船廠男性員工曾接種3劑疫苗，5月18日確診，7月13日又出現咳嗽、喉嚨痛、肌肉痠痛等症狀，快篩陽性，進一步採檢Ct值為17，為重複感染。

該個案有3名家人，2人陽性，Ct值皆為20左右。職場匡列118人，10人為陽性，8人為新確診個案，其中7人Ct值小於30；另兩人屬重複染疫，Ct值則介於30至37。羅一鈞說，這12名陽性個案正進行病毒基因定序，初步研判以職場群聚可能性較高。

高雄衛生局說，為落實監測社區BA.4、BA.5風險，主動針對重複感染個案採檢送中央定序，發現此例為本土BA.5案；衍生相關確診個案均無症狀或症狀輕微、隔離照護中。

高雄市長陳其邁要求加強落實登輪防護措施，並提醒港埠工作者盡速接種第4劑。高雄港務分公司說，進出管制站仍須出示快篩陰性證明，且需掃碼登錄。

外界質疑BA.5爆社區感染與邊境開放速度太快有關，指揮官王必勝說，將再觀察國際BA.4、BA.5等疫情發展，以及幼兒疫苗覆蓋率需至一定程度，才會考慮進一步開放邊境。

黃立民認為，現在防疫重點為次世代疫苗盡速到貨，且備妥足夠的抗病毒藥物、新變異株快篩，若疫苗、藥物均整備完成，而重症、致死率持續下降，「開放邊境，不是問題。」

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