台灣本土新增2.1萬例確診 中重症增2例兒少

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增的2名兒少中重症個案皆為孩童多炎症症候群。(本報資料照片)

台灣新冠肺炎昨新增2萬1460例本土個案，另新增中重症136例、65人死亡，疫情持續趨緩。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，增2名兒少中重症個案，皆為孩童多炎症症候群(MIS-C)，分別為2歲男童、16歲青少女，後者為台灣年紀最大的MIS-C疑似個案。

至於台灣昨新增277例境外移入個案，分別自美國、新加坡 、泰國及越南 等地入境，入境日期介於今年4月19日至7月23日。雖然境外移入個案持續增加，但台灣自今起，開放志工、傳教弘法、研習、實習、國際交流、度假打工等6類外籍人士入境，每周入境總量則維持4萬人次不變。

羅一鈞說，昨死亡個案年齡介於50多歲至90多歲，63例具慢性病史、47例未完整接種3劑疫苗 。

中重症包含58例重症、78例中症。羅一鈞說，2例兒少重症個案皆為MIS-C，其中16歲少女無慢性病史，去年曾接種兩劑疫苗，5月30日確診，7月17日出現發燒、腹痛、食欲活力下降，21日急診，研判為急性腸胃炎，懷疑為MIS-C轉至醫學中心，但無其他症狀，未完全符合MIS-C診斷條件，目前仍暫列MIS-C統計，若確認就是台灣年紀最大個案。