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台本土確診增2.1萬例 指揮中心：下降4%

記者楊雅棠／台北報導
台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案較前一天下降4%。（圖：指揮中心提供）
台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案較前一天下降4%。（圖：指揮中心提供）

台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案較昨天下降4%。

今日新增本土病例，為9897例男性、1萬1554例女性、9例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(3,747例)，台中市(2,632例)，桃園市(2,270例)，台北市(2,204例)，高雄市(2,147例)，台南市(1,771例)，彰化縣(1,020例)，屏東縣(627例)，新竹縣(624例)，宜蘭縣(575例)，苗栗縣(554例)，新竹市(526例)，雲林縣(525例)，嘉義縣(435例)，花蓮縣(353例)，南投縣(342例)，基隆市(327例)，嘉義市(249例)，台東縣(222例)，金門縣(188例)，澎湖縣(102例)，連江縣(20例)。

台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中...
台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中心提供）

今日新增65例本土病例死亡個案，為42例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、63例具慢性病史、47例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今年5月12日至7月21日，死亡日期介於5月28日至7月21日。

台灣24日新冠肺炎新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中心提...
台灣24日新冠肺炎新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中心提供）

今日新增277例境外移入個案中，為165例男性、112例女性，年齡介於未滿5歲至70歲多歲，分別自美國及新加坡(各6例)，泰國及越南(各4例)，日本、瑞士、澳大利亞、加拿大及德國(各2例)，印度、柬埔寨、韓國、西班牙、香港、印尼及中國(各1例)移入，另240例感染國家調查中。入境日期介於今年4月19日至7月23日。

台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中...
台灣本土新冠肺炎24日新增2萬1460例、境外277例，死亡65例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計443萬583例確診，分別為1萬8464例境外移入、441萬2065例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8596例死亡病例，其中8,581例本土，個案居住縣市分布為新北市1,933例、台北市1,006例、台中市835例、高雄市776例、台南市658例、桃園市643例、彰化縣505例、屏東縣354例、雲林縣253例、南投縣246例、基隆市204例、嘉義縣180例、苗栗縣178例、宜蘭縣172例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、台東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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