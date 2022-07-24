新冠中重症 台今年累計已破2萬例 後遺症收案人數暴增

指揮中心23日公布新增171例中重症個案，包括中症115例，重症56例，另新增死亡53例。(圖：指揮中心提供)

台灣昨新增2萬2347例確診案例、境外移入248例，中重症171例，死亡53例。今年累計至7月22日，本土案例達435萬3697例，中重症個案突破2萬人，為2萬0054例，7678例死亡。

兒童重症昨一口氣增加5例，皆是孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）案例，年齡介於1到10歲。其中2人已出院、2人在一般病房治療中，另一名2歲女童插管治療。

台灣兒童重症累計115例，包括腦炎24例、肺炎19例、心肌炎1例、敗血症3例、哮吼8例、家中死亡6例、51例MIS-C、共病3例，其中24例死亡。兒童染疫及重症情形，也催出幼兒接種疫苗 人數，21日開放接種6個月大到5歲以下幼童，截至22日為止已超過1.5萬兒童接種。

英國研究顯示，約有6成2的確診者會出現長新冠症狀；健保 署去年底設立「COVID-19染疫康復者門診住院整合醫療計畫」截至7月19日，累計2669人，僅占染疫人數的0.06%。求診年齡以31歲到50歲為大宗，後遺症則以支氣管炎、咳嗽為主。

台灣疫情 持續趨緩，但後續可能迎來新冠後遺症。據健保署統計，計畫收案人數於6月暴增，5月收案人數為449人，6月增至1363人，7月至19日收治742人。

健保署醫管組科長呂姿曄表示，推估7月人數應與6月相差不遠，後續人數會慢慢下降，不過並非每位長新冠患者都會被收案在內，民眾沒有在參與計畫的106家醫院就診，因此未被收案。

健保署分析501位已上傳健保申報單的收案患者診斷，成人常見的後遺症多為支氣管炎、咳嗽、肺炎；兒童則是呼吸衰竭、肺炎、咳嗽等。呂姿曄表示，目前可分析的人數較少，難以明確凸顯台灣長新冠主要症狀。

北醫附醫胸腔內科專任主治醫師周百謙表示，染疫之後最困擾患者的症狀，仍以咳嗽為主，有患者4月底染疫，至今都還在咳，嚴重影響生活。

周百謙表示，成人的後遺症通常不會只有一種，除了咳嗽之外，也會表達有倦怠、腦霧或是焦慮等症狀。