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台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多

記者許政榆、沈能元／台北報導
指揮中心發言人莊人祥表示，23日新增病例較昨天少約1500例，下降6.2%；比上周六少2900例，下降11.5%。（圖：指揮中心提供）
指揮中心發言人莊人祥表示，23日新增病例較昨天少約1500例，下降6.2%；比上周六少2900例，下降11.5%。（圖：指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心23日公布國內新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今天新增病例較昨天少約1500例，下降6.2%；比上周六少2900例，下降11.5%。

台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個...
台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，今日新增之22,347例本土病例，為10,230例男性、12,108例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,688例)、台中市(2,878例)、桃園市(2,303例)、高雄市(2,288例)、台北市(2,202例)、台南市(1,705例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(724例)、新竹縣(637例)、宜蘭縣(600例)、雲林縣(587例)、苗栗縣(587例)、新竹市(549例)、花蓮縣(478例)、嘉義縣(433例)、南投縣(417例)、基隆市(337例)、嘉義市(292例)、台東縣(261例)、金門縣(136例)、澎湖縣(130例)、連江縣(27例)。

台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個...
台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為34例男性、19例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、49例具慢性病史、34例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月20日，死亡日期介於5月19日至7月20日。

台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個...
台灣23日新增2萬2595例COVID-19確定病例，分別為2萬2347例本土個案及248例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。（圖：指揮中心提供）

指揮中心說，今日新增248例境外移入個案中，為143例男性、105例女性，年齡介於未滿5歲至80歲多歲，分別自美國(5例)、越南、南韓、中國、德國、新加坡及日本(各2例)、葡萄牙、義大利、印尼、奧地利(各1例)移入，另227例感染國家調查中。入境日期介於今年6月23日至7月22日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,495,805例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含10,080,499例排除)，其中4,408,857例確診，分別為18,186例境外移入、4,390,617例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8,531例COVID-19死亡病例，其中8,516例本土，個案居住縣市分布為新北市1,928例、台北市1,001例、台中市824例、高雄市773例、台南市648例、桃園市641例、彰化縣493例、屏東縣351例、雲林縣248例、南投縣241例、基隆市203例、嘉義縣179例、苗栗縣177例、宜蘭縣171例、花蓮縣146例、嘉義市137例、新竹縣130例、台東縣116例、新竹市80例、澎湖縣18例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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