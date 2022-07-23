邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

邊境檢疫攔截到首例BA.2.75個案。圖為入境採檢，非當事人。（記者季相儒／攝影）

Omicron變異株來勢洶洶，繼台灣出現境外及社區感染BA.5案例，首例BA.2.75境外移入個案也現蹤，患者為自印度 入境的30多歲男性，於機場 採檢確診。另外，連日高溫，昨出現首例熱中暑及新冠染疫死亡個案，一名40多歲男性18日在密不透風的家中昏迷，體溫高達攝氏44度，送醫確診且有肺炎，隔天死亡。

首例境外移入BA.2.75個案為印度籍30多歲男性，打過3劑疫苗，10日與一名家人及一名友人自印度入境，登機前雖持有兩日內陰性報告，三人於機場檢驗陽性，且Ct值皆為20，男子定序為BA.2.75，同行兩人皆為BA.4。三人居檢期間無其他接觸者，疫情 無外擴跡象。

全台連日各地高溫破紀錄，今年7月至21日止，熱傷害人數已達444人次，是去年同期1.8倍，更超越去年7月整月熱傷害473人次。22日公布首例熱中暑及新冠病毒感染死亡個案，曾接種三劑疫苗，有慢性精神疾病，長期在家照護，18日在家昏迷後送醫確診，隔天因熱中暑併多重器官衰竭死亡。

北醫附醫急診科主治醫師高偉峰表示，熱中暑體溫超過40度，導致中樞神經異常，死亡率約三成，若感染新冠病毒出現發燒，症狀相加可能更嚴重。

22日新增本土案例2萬3813例，指揮中心指揮官王必勝表示，將視機場量能、必要防疫措施及國際疫情等，做為未來開放每周入境人數的準備，目前沒有時程表。專家示警BA.5入侵台灣，7月底疫情可能上升，王則認為8月有可能，須持續嚴密監測。