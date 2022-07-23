我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

查克柏格租過的灣區房子 18年後月租翻倍…逾萬元

紐約州2警巡邏遇襲1死1傷 兇手開17槍 波及15歲少女

邊境攔首例BA.2.75 台首見染疫中暑亡

台灣新聞組／台北23日電
邊境檢疫攔截到首例BA.2.75個案。圖為入境採檢，非當事人。（記者季相儒／攝影）
邊境檢疫攔截到首例BA.2.75個案。圖為入境採檢，非當事人。（記者季相儒／攝影）

Omicron變異株來勢洶洶，繼台灣出現境外及社區感染BA.5案例，首例BA.2.75境外移入個案也現蹤，患者為自印度入境的30多歲男性，於機場採檢確診。另外，連日高溫，昨出現首例熱中暑及新冠染疫死亡個案，一名40多歲男性18日在密不透風的家中昏迷，體溫高達攝氏44度，送醫確診且有肺炎，隔天死亡。

首例境外移入BA.2.75個案為印度籍30多歲男性，打過3劑疫苗，10日與一名家人及一名友人自印度入境，登機前雖持有兩日內陰性報告，三人於機場檢驗陽性，且Ct值皆為20，男子定序為BA.2.75，同行兩人皆為BA.4。三人居檢期間無其他接觸者，疫情無外擴跡象。

全台連日各地高溫破紀錄，今年7月至21日止，熱傷害人數已達444人次，是去年同期1.8倍，更超越去年7月整月熱傷害473人次。22日公布首例熱中暑及新冠病毒感染死亡個案，曾接種三劑疫苗，有慢性精神疾病，長期在家照護，18日在家昏迷後送醫確診，隔天因熱中暑併多重器官衰竭死亡。

北醫附醫急診科主治醫師高偉峰表示，熱中暑體溫超過40度，導致中樞神經異常，死亡率約三成，若感染新冠病毒出現發燒，症狀相加可能更嚴重。

22日新增本土案例2萬3813例，指揮中心指揮官王必勝表示，將視機場量能、必要防疫措施及國際疫情等，做為未來開放每周入境人數的準備，目前沒有時程表。專家示警BA.5入侵台灣，7月底疫情可能上升，王則認為8月有可能，須持續嚴密監測。

疫情 機場 印度

上一則

尖峰負載破4074萬瓩創新高 用電報告失真

下一則

台增2.2萬確診、死亡53例 新北破3000例最多

延伸閱讀

台首例熱中暑確診死亡 醫曝1高危險群容易被忽略

台首例熱中暑確診死亡 醫曝1高危險群容易被忽略
中暑除叫救護車 醫：這動作更重要、隨身戴2物可救命

中暑除叫救護車 醫：這動作更重要、隨身戴2物可救命
2000行李滯留德機場 負責人：都怪旅客愛用黑色行李箱

2000行李滯留德機場 負責人：都怪旅客愛用黑色行李箱
新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

新冠無法根除？打4劑疫苗還會中招？佛奇說分明

熱門新聞

林志穎（左）與老婆陳若儀（右）。(本報資料相片)

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

2022-07-22 13:15
國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34
統一集團宣布賣下台灣家樂福。記者林海／攝影

統一集團9.7億美元買下台灣家樂福 台量販市場再無外商

2022-07-19 12:04

超人氣

更多 >
林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上

林志穎駕特斯拉自撞起火 手臂疑脫臼 兒子也在車上
他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座

他救了林志穎的命…拉出父子不到5秒 火燒到駕駛座
天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫

天選之人？華郵分析疫情迄今 為何有人從未染疫
精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹

精神病持刀伸進窗…紐約男坐車中當街遭捅死 妻驚駭目睹
中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強

中國製造2025 名亡實存…瞄準10大領域 打造製造業超強