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童染疫併發心肌炎 首例死亡

台灣新聞組／台北22日電

中央流行疫情指揮中心21日公布台灣首例兒童染疫併發心肌炎死亡個案，同時，新增3例孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）案例中，有2例從確診到診斷MIS-C間隔53天，超過中央公布確診到診斷MIS-C六周內標準，也為國內首見。本土疫情趨緩，邊境仍受BA.4、BA.5威脅，指揮中心估計台灣最快8月中旬至月底爆發疫情，最高單日確診案例恐達3到4萬人。

21日新增2萬4907例本土案例、264例境外案例，與14日相比下降9.7％。中重症新增231例、死亡74例。死亡案例中，有一例3歲男童，具發展遲緩病史，染疫後發燒、腹瀉、食欲及活力下降，送至急診確診陽性，收治治療後6天死亡，為台灣第一例兒童確診併發心肌炎死亡案例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，中重症案例中，有四例兒童重症，其中三例是MIS-C、一例肺炎。三例MIS-C中，一位6歲女童及7歲男童，從確診到出現MIS-C症狀，間隔53天。台大小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，超過6周才被診斷MIS-C屬少數，家長仍須警覺。

●滿18歲因公出國 可打第4劑

另外，指揮中心再放寬新冠疫苗第4劑接種對象，22日起因工作需求需出國且年滿18歲者，也可接種第4劑疫苗，但接種前須檢附因公需出國證明、以及出示機票。ACIP委員會建議，因出國須接種第4劑者，建議於出國2周前接種，並與第3劑間隔至少5個月。

莊人祥表示，第4劑接種方式則是回歸各地方政府，依照地方公布的方式預約或直接至合約院所接種。

疫情 疫苗 邊境

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