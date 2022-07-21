8月確診數回到單日4萬 王必勝：有可能

指揮官王必勝說，8月確診數可能回到單日4萬人。(本報資料照片)

中央流行疫情 指揮中心公布昨天台灣本土新增2萬6943例、境外移入253例，新增57例死亡；疫情雖趨緩，但台大公衛學者預測，BA.4、BA.5在台灣占比8月中旬將達40％，若持續攀升至55％以上，單日確診數恐站回3萬5000至4萬，指揮中心指揮官王必勝坦承有可能。

醫療應變組副組長羅一鈞說，昨最年輕死亡個案為40多歲女性，本身患有風濕免疫疾病，未接種疫苗 ，數日咳嗽未就醫，7月17日於家中猝死，死因為肺炎併呼吸衰竭。今年以來中重症累計1萬9474例，其中7465例死亡。

另一名20多歲女性感染後，父母雙雙確診，但醫護高度懷疑該個案為群聚感染的指標人物，不過因病毒量太低，無法成功定序，不會列入新增BA.5名單中。

近幾月，單月死亡人數持續增加，但指揮中心避談疫情期間間接致死的「超額死亡」。台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙說，台灣超額死亡率從5月的1成8上升到6月的4成3，而6月超額死亡人數中，僅6成3與新冠有關，其餘3成7是受疫情影響間接死亡，主要為癌友及慢性病患者未能持續回診，接受治療。

「台灣正面臨超額死亡的嚴重問題。」陳秀熙說，疫情延燒時間超過預期，耽誤年長癌症 患者和慢性病友的照護，如果持續醫療緊縮、人力短缺、民眾就醫恐懼，超額死亡將居高不下。

對此，指揮中心指揮官王必勝說明，每個國家疫情時間都不一樣，各國家疫情尖峰或盛行率較高時，死亡相對數字都會比較高，所以這樣數字，建議不要看短期，要看長期，現在來看，因為這一個月疫情流行，當然會比較高。至於醫療量能緊縮，前陣子確診人數較高，醫療利用率較高，指揮中心謹慎調控，現在疫情趨緩，希望醫療服務逐漸回到原來狀況。