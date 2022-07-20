台灣8月恐現BA.5疫情 台大醫師憂口罩令鬆綁太早

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民。（記者潘俊宏／攝影）

昨新增2萬6779例本土個案、中重症75例，37人死亡，中重症及死亡個案再創兩個月來新低，但境外移入個案則逐漸增加，昨天共367例。本土病例數持續下降，指揮官王必勝表示，昨天跨部會防疫 會議討論邊境 再放寬、單周入境人數鬆綁等議題，將一階段一階段地開放。

Omicron新型變異株BA.4、BA.5在許多國家掀起另一波疫情 。本土BA.5變異株累計七人，六人和接機有關，一人為社區感染。外界擔心BA.5疫情恐再起，指揮中心發言人莊人祥表示，當BA.4、BA.5變異株本土個案占三成以上，才會出現另一波流行，預估台灣8、9月將出現一小波疫情。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民說，全台將開始BA.5變異株疫情，規模多大難預測，「口罩是最簡單的防疫工具，若在這時候放掉，有點可惜。」建議繼續維持。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，五周以來境外移入個案逐漸上升，反映國際病例數增加，也與近日開放國門，放寬單周入境人數至四萬等因素有關。

周志浩說，昨新增37死，年齡介於20多歲至90多歲，其中33例具慢性病史、24例未接種三劑、28例超過80歲。今年本土中重症累計1萬9372例，其中7408例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨最年輕死亡個案為20多歲男性，本身有慢性神經系統疾病，曾接種三劑疫苗，7月7日在家中昏迷、失去意識，緊急送醫，但已無心跳、呼吸。採檢確診，於當日過世，死因為毛毛樣血管疾病及新冠病毒感染。

羅一鈞說，毛毛樣腦血管疾病為一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主因為顱內大血管閉塞，導致其他小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團。

今年起至7月17日，長照通報確診機構數達1583家，確診住民人數為4萬4812人、確診工作人員數為1萬2089人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。4月起至7月17日，1193名機構住民死亡，致死率為2.6%。

「機構染疫人數跟全國一樣穩定下降。」羅一鈞說，目前住宿式機構確診住民投藥比率達93%，比率顯著提升，仍屬於合理投藥範圍。