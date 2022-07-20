我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅5秒 北加奧克蘭華人Uber司機家門口遭槍殺

彭博：封城封怕了 中國1.5萬富豪掀移民潮

台灣8月恐現BA.5疫情 台大醫師憂口罩令鬆綁太早

記者楊雅棠／台北20日電
台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民。（記者潘俊宏／攝影）
台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院長黃立民。（記者潘俊宏／攝影）

昨新增2萬6779例本土個案、中重症75例，37人死亡，中重症及死亡個案再創兩個月來新低，但境外移入個案則逐漸增加，昨天共367例。本土病例數持續下降，指揮官王必勝表示，昨天跨部會防疫會議討論邊境再放寬、單周入境人數鬆綁等議題，將一階段一階段地開放。

Omicron新型變異株BA.4、BA.5在許多國家掀起另一波疫情。本土BA.5變異株累計七人，六人和接機有關，一人為社區感染。外界擔心BA.5疫情恐再起，指揮中心發言人莊人祥表示，當BA.4、BA.5變異株本土個案占三成以上，才會出現另一波流行，預估台灣8、9月將出現一小波疫情。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民說，全台將開始BA.5變異株疫情，規模多大難預測，「口罩是最簡單的防疫工具，若在這時候放掉，有點可惜。」建議繼續維持。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，五周以來境外移入個案逐漸上升，反映國際病例數增加，也與近日開放國門，放寬單周入境人數至四萬等因素有關。

周志浩說，昨新增37死，年齡介於20多歲至90多歲，其中33例具慢性病史、24例未接種三劑、28例超過80歲。今年本土中重症累計1萬9372例，其中7408例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，昨最年輕死亡個案為20多歲男性，本身有慢性神經系統疾病，曾接種三劑疫苗，7月7日在家中昏迷、失去意識，緊急送醫，但已無心跳、呼吸。採檢確診，於當日過世，死因為毛毛樣血管疾病及新冠病毒感染。

羅一鈞說，毛毛樣腦血管疾病為一種慢性進行性腦血管閉塞疾病，主因為顱內大血管閉塞，導致其他小血管代償性雜亂生長，異常毛細血管長成一團。

今年起至7月17日，長照通報確診機構數達1583家，確診住民人數為4萬4812人、確診工作人員數為1萬2089人，仍以社福機構人數最多、護理機構次之。4月起至7月17日，1193名機構住民死亡，致死率為2.6%。

「機構染疫人數跟全國一樣穩定下降。」羅一鈞說，目前住宿式機構確診住民投藥比率達93%，比率顯著提升，仍屬於合理投藥範圍。

疫情 防疫 邊境

上一則

化學奧林匹亞競賽 台灣摘4金 重登國際第一

下一則

陳時中稱雙城論壇「目前不宜辦」 被嗆言行不一

延伸閱讀

新聞評論／衛福部高官們 「女權意識」很偏差

新聞評論／衛福部高官們 「女權意識」很偏差
染疫數跌破2萬人 BA.5估8、9月襲台

染疫數跌破2萬人 BA.5估8、9月襲台
黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級

黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級
王必勝接疫情指揮官 柯文哲：賴清德接較務實

王必勝接疫情指揮官 柯文哲：賴清德接較務實

熱門新聞

國民黨前主席連戰（右）去年底偕妻子連方瑀（左）前往復興國小投下公投票。（本報資料照片）

連方瑀分享連戰3年病況 曝「當時若這樣做就天人永隔」

2022-07-16 21:43
南投縣草屯鎮昨晚發生行刑式槍擊命案，位於中正路的康建生技公司發生多聲槍響，釀成4死1重傷，警方在大門口拉起刑案現場的封鎖線。記者黃仲裕╱攝影 黃仲裕

台灣南投驚爆行刑式槍擊 4死1傷 嫌犯將人趕進廁所槍決

2022-07-14 10:26
台灣自7月25日起，擴大開放6類外籍人士入境。(歐新社)

台灣7/25起 擴大開放6類外籍人士入境

2022-07-19 13:27
犯下南投血案的嫌犯李鴻淵經過5小時偵訊，移送檢方複訊。記者黑中亮／攝影

台行刑式槍擊犯微笑被捕 喊「為復仇殺人」

2022-07-15 12:27
陳文茜這幾年飽受病痛折磨。（取材自臉書）

陳文茜飽受病痛所苦光腳錄影 忍到最後「痛到哭出來」

2022-07-11 23:02
躲夾層 往哪逃 涉嫌南投四死槍擊案的李鴻淵，躲在台中市一家養生會館夾層，15日遭警方攻堅逮捕。（記者黃仲裕／翻攝）

台4死槍案 21小時破案 前員工仇殺 警追有無共犯

2022-07-16 09:34

超人氣

更多 >
為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」

為安倍哽咽遭網暴 中國媒體人曾穎自殺「搶救中」
馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛

馬斯克裸露又白又胖的身材 比身旁美女還吸睛
調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死

調查報告：露營婦人遇熊襲 以為逃過一劫卻仍被咬死
知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺

知名警匪劇「法網遊龍」紐約取景 劇組成員當街被槍殺
田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄

田納西新人閃婚5個月 新郎被控殺華裔妻入獄