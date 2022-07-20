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台邊境再鬆綁 7/25起開放6類外國人赴台 不包含陸港澳

台灣新聞組／台北20日電
指揮中心逐步鬆綁口罩規範，騎機車、單車，及戶外空曠場所工作時，可免戴口罩，指揮官王必勝認定散步也算運動，也可不用戴口罩，因界線模糊，引發爭議。（記者林俊良／攝影）
指揮中心逐步鬆綁口罩規範，騎機車、單車，及戶外空曠場所工作時，可免戴口罩，指揮官王必勝認定散步也算運動，也可不用戴口罩，因界線模糊，引發爭議。（記者林俊良／攝影）

台灣本土疫情趨緩，防疫措施及邊境管制逐步鬆綁，新任指揮官王必勝昨天宣布，即日起放寬口罩禁令，騎機車、腳踏車、戶外空曠處工作，以及散步時，均不必戴口罩；7月25日起，赴台實習、國際交流、度假打工等六類外籍人士可請領簽證，順利入境，但該新措施不含陸、港、澳人士。

檢疫0+7 評估9月上路

據傳，相關單位評估入境檢疫「0+7」可望9月上路。行政院官員昨表示，疫情變化快、尤其國外變異株情形，都必須留意；疫情管制會逐步放寬，但「0+7」何時上路，現在言之過早。

根據指揮中心新規定，除維持現行室內外從事運動、室內外拍照、自行開車、錄影節目、水域活動等七大場合免戴口罩，騎乘機車、腳踏車及在戶外空曠處工作時，也不用戴口罩。

被問及在戶外散步、逛街，是否也可不用戴口罩？王必勝說，「散步也是一種運動」，戶外從事運動本來在原先的免戴口罩條件中，若將散步當運動，也可不用戴口罩。但因為對戶外逛街沒有進一步回應，不少民眾對戶外免戴口罩的標準仍有疑惑。

免口罩認定難 地方頭疼

對於中央宣布鬆綁防疫政策，地方政府多表示尊重，但未來認定困難，民眾多靠自主管理，不少機車騎士表示為防空汙仍會戴口罩，也有人建議炎炎夏日應開放戶外全都不用戴口罩。專家建議，指揮官可以大膽一點加快放寬腳步，防疫規定採「正面表列」，讓民眾更容易理解及落實。

王必勝說，口罩政策會一階段、一階段地放寬，視當時狀況及放寬後風險可否承擔，8月可望再繼續放寬。

指揮中心昨天也宣布最新的邊境政策，外交部領事事務局副局長周中興表示，自7月25日起，外籍人士赴台事由如為志工、傳教弘法、宗教研習、實習、國際交流、度假打工等，皆可以申請特別入境許可。

依據2019年統計資料，本次開放六類人約一萬人，周中興表示，考量國際交流因素，且在人數可控管下，建議優先開放。不過放寬措施僅針對持外國護照人士，不包含陸、港、澳人士。

至於現行入境檢疫「3+4」是否放寬至「0+7」，無須居家隔離。王必勝表示，這確實是目前開放方向，但邊境仍有變異株威脅，仍需要觀察一陣子，才能評估開放與否。此外，幼兒疫苗77月22日開打，接種完還需一段時間才會產生保護力，因此，不會在8月實施「0+7」方案。

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