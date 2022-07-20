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指揮中心遲不解散 專家：用振興預算拚選舉？

記者楊雅棠、侯俐安、盧逸峰／台北20日電
交通部次長陳彥伯。（記者曾學仁／攝影）
交通部次長陳彥伯。（記者曾學仁／攝影）

中央流行疫情指揮中心業務重點從原有防疫轉為開放觀光、振興經濟，昨公布新副指揮官人選，分別為交通部次長陳彥伯、經濟部次長陳正祺。中華民國防疫學會理事長王任賢表示，指揮中心早該降級或結束打烊，質疑指揮中心遲遲不降級或解散，恐是為了手上握有振興條例預算，可支應選舉所需的經費。

王任賢說，為振興經濟及機場檢疫、開放邊境，副指揮官由交通部和經濟部替換內政部，是合理的安排。但應該想一想如何讓指揮中心退場，回歸正常防疫體系。

王任賢質疑，行政院一再表示要觀察疫情再決定，新冠變異株層出不窮，所謂的持續觀察只是「無底深淵」。指揮中心遲遲不降級或解散，恐是為了手上握有振興條例預算，可用來支應選舉所需的經費。

行政院官員表示，現在開啟「共存」階段，陳彥伯、陳正祺熟悉觀光、經濟業務，也代表為迎向開放作準備。副指揮官由一席增為二席，分別管理疫情人流管控、經濟活動鬆綁等。官員表示，陳彥伯、陳正祺都是本來指揮中心團隊成員，陳宗彥辭職後，仍是邊境組長，沒有退出團隊。

陳彥伯於交通部內督導觀光、公路等領域，外界推斷此一任命著眼於振興疫後觀光。陳彥伯昨回應，目前承指揮官王必勝之指揮，協助相關事宜。

品保協會向政府喊話，盼邊境隔離政策能盡早放寬為「零加七」，盡快解除旅行社禁止組團規定、放寬每周入境限額等。品保協會發言人李奇嶽說，交通部次長級官員擔任副指揮官，對於協調防疫與開放國際觀光市場間的配合是有幫助，業者希望開放的腳步能夠快一點。

王必勝表示，陳正祺不論在物資或是經濟振興方面，相信可提供幫助；陳彥伯有助於發展觀光、旅宿管理等領域。

觀光 防疫 邊境

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