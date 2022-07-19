台新增本土2.6萬確診 境外移入升 政策鬆綁3條件可脫罩

指揮中心指揮官王必勝上任防疫鬆綁第一槍，三條件不用戴口罩。記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官王必勝、外交部領事事務局副局長周中興、指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

台新冠肺炎本土疫情 新增2萬6779例、境外移入個案則高達367例。另死亡個案新增37例，創兩個月來新低。疫情監測組組長周志浩表示，和上周二相比差不多，這周本土病例數持續下降；境外移入個案這五周則是逐漸上升，和國際病例數增加一致，加上最近開國門也有一些影響。

另外，陳時中將指揮中心指揮官的任務交接給新任指揮官王必勝，王必勝表示，未來的防疫方向，將朝穩健開放、讓民眾恢復正常生活為目標。而王必勝今天就送上任後第一個鬆綁政策，宣布即起騎機車、腳踏車、戶外空曠處工作者不需要戴口罩。

19日新增2萬6779例本土病例，1萬2476例男性，1萬4289例女性，14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4382例)，台中市(3408例)，高雄市(2922例)，台北市(2848例)，桃園市(2487例)，台南市(1882例)，彰化縣(1336例)，屏東縣(969例)，雲林縣(788例)，新竹縣(710例)，宜蘭縣(705例)，苗栗縣(670例)，嘉義縣(565例)，新竹市(543例)，花蓮縣(541例)，南投縣(509例)，基隆市(397例)，台東縣(346例)，嘉義市(333例)，金門縣(265例)，澎湖縣(149例)，連江縣(24例)。

19日新增37例本土病例死亡個案，為23例男性、14例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、33例具慢性病史、24例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月19日至7月16日，死亡日期介於7月7日至7月16日。

19日新增367例境外移入個案中，為202例男性，165例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分別自美國(12例)、英國(7例)、越南(6例)、德國(4例)、澳大利亞(3例)、捷克及加拿大(各2例)、義大利 、柬埔寨、香港、荷蘭、丹麥、日本、克羅埃西亞、馬來西亞、菲律賓及新加坡 (各1例)移入，另321例感染國家調查中。入境日期介於今年6月21日至7月18日。

指揮中心統計，截至目前台累計430萬9904例確診，分別為1萬7133例境外移入，429萬2717例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計8261例死亡病例，其中8246例本土，個案居住縣市分布為新北市1873例、台北市982例、台中市798例、高雄市751例、桃園市626例、台南市615例、彰化縣469例、屏東縣340例、雲林縣240例、南投縣233例、基隆市198例、苗栗縣170例、宜蘭縣166例、嘉義縣170例、花蓮縣139例、嘉義市133例、新竹縣129例、台東縣110例、新竹市78例、澎湖縣15例、金門縣11例；另15例為境外移入。