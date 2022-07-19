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台灣禁團令8月解除？出入境擬同步解封

記者盧逸峰、楊雅棠／台北19日電
交通部長王國材18日表示，已請交通部觀光局研擬解除禁團令，適當時機向指揮中心提案。圖為桃園機場旅客入境情況。(記者黃仲明／攝影)
交通部長王國材18日表示，已請交通部觀光局研擬解除禁團令，適當時機向指揮中心提案。圖為桃園機場旅客入境情況。(記者黃仲明／攝影)

繼前天蔡英文總統說，將評估開放時程表，重新爭取國際旅客來台後，交通部長王國材昨天表示，已請交通部觀光局研擬解除禁團令，適當時機向指揮中心提案；觀光局長張錫聰說，目前準備「先開放國外旅客入境再開放民眾出國」以及「同步開放出入境觀光」兩案讓指揮中心參考，觀光局希望能同步開放。

張錫聰還說，目前已做好萬全準備，針對領隊、導遊、遊程設計人員進行訓練；並持續跟外國交流，包括6、7月舉辦台韓觀光交流會議，9月準備舉辦台日觀光論壇，10月則舉辦台越觀光論壇，邀國外旅行業界、媒體組團赴台考察。

疫情趨緩，加上觀光振興補助上路，近期暑假國旅已出現人潮，但入出境組團觀光禁令仍在，不少民眾期盼早日鬆綁。王國材昨被問是否有機會8月開放邊境？他表示「請大家準備好，但不用太著急」，邊境開放是遲早的事，國旅補助是讓旅遊業暖暖身，想想遊程與好的服務品質，已請觀光局提案解除禁團令。

張錫聰說，跨境旅遊解封有兩市場，包括讓民眾組團出國旅遊以及開放觀光簽證讓國外旅客入境旅遊，觀光局希望能同步開放，但開放時機仍要看指揮中心決議。

創新旅行社董事長李奇嶽也說，台灣歷經疫情高原期，目前疫情風險跟國外已相近，不必再區分先開放外國旅客入境再開放民眾出境旅遊，應可同時開放。

雄獅旅遊總經理賴一青說，已上架近百支旅遊商品，雖還不能開放收訂，但近期觀察消費者不僅購買國旅商品，對國外旅遊也有很高詢問度。易遊網也說，東南亞各國逐漸開放邊境，對跨國旅遊是很大誘因，近期機票訂單數大約比5月時還高2倍，賞楓、跨年及明年賞櫻檔期詢問度都大增。

不過，新任指揮官王必勝說，無論是邊境開放、旅行社禁團令，還是入境檢疫天數縮短，都要視國際及國內疫情發展，目前尚無開放時間表，但會往這方面積極討論，也會和交通部討論鬆綁方式。

觀光 邊境 疫情

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