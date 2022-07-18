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黑白集／次長指揮部長 防疫另類降級

黑白集
薛瑞元（左）升任衛福部長，王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，防疫工作出現「次長指揮部長」的倒錯現象。(本報資料照片)
薛瑞元（左）升任衛福部長，王必勝（右）接任政務次長並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官，防疫工作出現「次長指揮部長」的倒錯現象。(本報資料照片)

陳時中轉戰首都市長，衛福部長由次長薛瑞元升任，緋聞案男主角醫福會執行長王必勝則榮升政次兼防疫指揮官。如此一來，防疫工作將出現「次長指揮部長」的倒錯現象；但專家一語道破：這是指揮中心「另類降級」之預告。

6月中陳時中已經心不在焉，記者會常由羅一鈞主持，已是指揮中心第一次降級。陳時中走後，「陳家班」子弟全面接手，這是第二次降級。當初，羅一鈞忙到深夜要請假回家洗衣服，指揮中心內部都是誰在做事，也就不難想像。

有人忙做事，有人忙做官，有人忙外遇，這就是衛福部的分工方式，毫不奇怪。如今，做事的人繼續忙，做官的、跑攤的、外遇的都升官，老百姓看了才火大。去年底王必勝外遇生子曝光，其妻稱「他又不是政務官」，幹嘛檢視其私生活？如今，他因陳時中厚愛而升官，是要讓大家盡情檢視了嗎？

王必勝升政次時，對陳時中護航和提拔之情溢於言表，感性地說「陳時中是我永遠的長官」。記者會上開口閉口「長官」，聽來刺耳。作為人民公僕，心裡想的，應該是如何盡一己之力服務百姓吧？但對王必勝而言，再三想到提拔及掩護他過關的「長官」。這種把「公職」當「私恩」的心態，實不足取。

既是陳家班一脈相傳，接下來的防疫成敗，都繼續算在阿中帳上。(轉載自聯合報)

陳時中 防疫 緋聞

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