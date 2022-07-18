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BA.5二度感染 最快隔20天 醫籲提防BA.2.75

記者胡瑞玲／台北18日電
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備三件事，也建議高齡者打追加劑第四劑。(本報資料照片)
北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，剛退燒的台灣除需準備三件事，也建議高齡者打追加劑第四劑。(本報資料照片)

台灣Omicron BA.57月16日出現社區感染首例，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇指出，BA.5是美國疫情主要流行株，日韓也有趨勢，正在亞洲敲門，印度等地則有BA.2.75異軍突起。國外研究再感染的時間，最快是第一次感染的20天後。

從「Your Local Epidemiologist」摘錄三篇整理分析，姜冠宇表示，預估下一波會有更多重複感染案例，要有心理準備；服用抗病毒藥物可能反彈復陽，仍需採取措施；BA.2.75要注意，它可能是伏筆。

姜冠宇說，Omicron病毒株再感染的速度，最快紀錄是第一次感染的20天後，BA.1就有可能再感染，平均再感染速度是26天，甚至比BA.1再感染BA.2的36天更短。未來是否有所謂的「再感染節奏」（每隔多久再感染一次），預測和時間、病毒變異和是否繼續推出加強針有關。

至於再感染症狀是否較嚴重，目前說法分歧，姜冠宇提到，很多早期研究認為不會變嚴重，那是Delta之前，Omicron後風向未明，包含後遺症，但有些預印本（Preprint，可視為草稿）研究顯示「二次再感染症狀較嚴重」，但可能這些族群原本就較脆弱。

美國當初發現2%患者在口服用藥後，約在治療後第10至14天會復陽，口服用藥約有5%至10會反彈復陽。

BA.2.75於5月底首次在印度被發現後，迅速占據主導地位，但BA2.75傳染力似乎勝過BA.5和BA.2。姜冠宇認為，可能引起新一波疫情浪潮。

姜冠宇說，相信台灣至少7、8月還是可以寧靜度過，台灣已取消登機前48小時內PCR陰性證明；境外移入居家隔離也僅是3+4，外國狀況還是會反映到台灣，該做的功課做好，就可以把代價降到最低。

Omicron 疫情 印度

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