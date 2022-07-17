台新增本土2.4萬確診 較上周降12.7％ 另增73死

新增2萬4325例新冠肺炎確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。（圖：指揮中心提供）

台灣本土疫情 持續趨緩，17日新增2萬4325例新冠肺炎 確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，病例較昨天少約1千例，下降4.2％；較上周少3500例，下降約12.7％。

新增2萬4325例新冠肺炎確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。（圖：指揮中心提供）

17日新增2萬4196例本土病例，為1萬1103例男性、1萬3088例女性、5例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4112例)、台中市(3065例)、桃園市(2607例)、高雄市(2538例)、台北市(2401例)、台南市(1779例)、彰化縣(1193例)、屏東縣(771例)、苗栗縣(654例)、宜蘭縣(648例)、新竹縣(634例)、雲林縣(627例)、新竹市(604例)、南投縣(425例)、花蓮縣(415例)、嘉義縣(393例)、基隆市(385例)、台東縣(295例)、金門縣(244例)、嘉義市(235例)、澎湖縣(142例)、連江縣(29例)。

17日新增73例本土病例死亡個案，為41例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、51例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今年5月14日至7月14日，死亡日期介於5月14日至7月15日，。

新增2萬4325例新冠肺炎確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。（圖：指揮中心提供）

17日新增129例境外移入個案中，為63例男性、66例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，感染國家皆調查中。入境日期介於今年7月15日至7月16日。

指揮中心統計，截至目前台累計426萬4788例確診，分別為1萬6319例境外移入、424萬8415例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

醫療資源。（圖：指揮中心提供）

新增2萬4325例新冠肺炎確定病例，分別為2萬4196例本土個案及129例境外移入；另確診個案中新增73例死亡。（圖：指揮中心提供）

2020年起累計8176例死亡病例，其中8161例本土，個案居住縣市分布為新北市1859例、台北市979例、台中市791例、高雄市745例、桃園市624例、台南市601例、彰化縣462例、屏東縣335例、雲林縣238例、南投縣228例、基隆市194例、苗栗縣168例、宜蘭縣及嘉義縣各165例、花蓮縣139例、嘉義市130例、新竹縣127例、台東縣109例、新竹市77例、澎湖縣14例、金門縣11例；另15例為境外移入。

口服藥物領用情形。（圖：指揮中心提供）