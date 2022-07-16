台首見BA.5社區感染 疑家庭群聚 20多歲女性一家人無出國史

台灣15日本土新增2.5萬病例，圖為台北松山機場等候航搭乘國內航班的民眾。（中央社）

指揮中心公布台灣昨新增本土病例2萬5223例，境外移入87例。值得注意的是，本土個案中確認首例Omicron BA.5社區感染案例，和先前本土案例皆有接機史不同，個案是北部20多歲女性，疑似為家庭群聚，也不排除職場感染。

該名北部20多歲女性是重複感染案例，接種3劑疫苗 ，近半年無出國紀錄，今年5月中旬確診並康復，同住家人於7月3日、5日確診，她於7月6日快篩陽性，後續至醫院PCR，定序為BA.5。目前密切接觸者包括1名友人、4名同事，快篩皆陰性，衛生局正安排PCR採檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該案5月確診時未做PCR、無檢體複驗，但當時台灣並未出現BA.5，符合3個月內重複感染定義，也是台灣目前通報525例重複感染個案中，首例感染BA.5的案例。個案一家人無出國史，高度懷疑是家庭群聚，但不排除是職場感染，持續密切監測中。

因應台灣出現首例社區感染BA.5，羅一鈞說，基因定序比例將調整，境外移入與本土個案從7比3調整為1比1；台灣8家實驗室，也將加強輕症的病毒監測，了解社區內兒童重症及重複感染、特別變異株疫情 狀況。

羅一鈞表示，近期國外研究指出，若曾感染過BA.1、BA.2，三個月內會有八成保護力，針對感染BA.4、BA.5會有較高保護力，降低七成感染風險。呼籲長者及幼童盡快接種疫苗，為BA.5社區流行做準備。

另外，台灣自4月以來本土疫情，約九成確診者皆是感染BA.2.3.7，先前基隆小吃店、大潭電廠、台中婚宴等群聚也是同一變異株，目前中研院等機構正進行研究，近一步了解兒童感染後出現腦炎、MIS-C等情況。

昨本土個案分布以新北市4224例最多，另新增114例死亡個案，有3名40多歲男性案例，其中1人發病當天死亡。

昨增4例兒童MIS-C案例，分別為7個月大女嬰、3歲女童、8歲女童及10歲男童。