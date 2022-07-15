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莊人祥：疫情維持10~15%降幅 柯文哲：出問題估40天後

台灣新聞組／台北15日電

指揮中心預期本周單日確診數都在3萬以下，14日新增本土個案2萬7597例、境外移入個案87例，另增死亡個案89例，2020年起累計7917例死亡病例。指揮中心發言人莊人祥表示，14日的病例數和上周相比，下降12%，目前就是維持10%到15%之間的下降幅度。

新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。

新增87例境外移入個案中，為59例男性、28例女性，年齡介於10多歲至70多歲，入境日期介於今年7月12日至7月13日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計418萬9929例確診，分別為1萬6058例境外移入、417萬3817例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

儘管台灣目前疫情趨緩，不過台北市長柯文透露，新冠變種病毒BA4、BA5已在歐洲國家開始復發，「估計台灣要出問題，會是在40天後」。

他也提到，目前看歐盟確診數又開始在上升，不過也要觀察死亡數有沒有上升，若確診數上升，死亡數沒有上升，就代表新冠病毒真的慢慢流感化；但如果確診數上升，死亡數上升，就不要輕敵，還有一個多月時間觀察。

此外，柯文哲也提到，疫情趨緩下，政府還是要做一些振興，北市府這幾天就會宣布振興方案。

疫情 變種病毒 疫苗

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