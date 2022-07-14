+2.9萬例 台疫情趨緩 致死率仍超星韓日

昨新冠疫情 新增2萬9849例本土個案、中重症133例、49人死亡。指揮中心發言人莊人祥預期，本周單日確診個案將維持在3萬例以下。疫情雖趨緩，但Omicron爆發以來，台灣染疫致死率達萬分之17，仍遠高於星、韓、日等鄰近國家。

據本報系聯合報報導，經濟學人推估，台灣今年1到6月超額死亡為8067人，對照指揮中心新冠致死6326人，間接超額死亡人數1741人。台大公衛教授陳秀熙說，「不應忽視任何死亡」，應將新冠肺炎 傳染病改列第四級，並改採流感化監測，讓醫療量能正常化，減少間接死亡。

羅一鈞說，指揮中心每周調整專責病床開設占比，目前已無要求醫院降載，正常提供門診住院等服務。全國專責病房空床率近6成，昨下午開會討論全國6區醫院專責病床開設數占比，逐步調降，以釋出更多病床，照顧非新冠病人。

指揮中心發言人莊人祥也表示，受BA.4、BA.5變異株影響，預計8月、9月恐又有一小波流行，因此還不會放寬口罩措施。

指揮中心統計，今年Omicron本土疫情以來，台灣染疫致死率達萬分之17，與日本（萬分之16）相近，高於新加坡 （萬分之5）和南韓（萬分之10），低於馬來西亞（萬分之23）和泰國（萬分之39）。據台北中國時報報導，專家分析，新加坡和南韓的優勢在於「篩檢量充足」，越早檢驗、越早發現病例和給藥，致死率因此控制下來。

報導指出，台大醫院急診醫學部主治醫師、哈佛大學公衛學院流行病學研究所博士李建璋表示，「越早檢驗出來、越早給藥，死亡就越少」。台灣這一波疫情初期，因為PCR量能有限，民眾大排長龍都驗不到，即使後來開放快篩陽即確診，仍有偽陰性問題，而星、韓在廣泛篩檢之下，早期發現病例、早期隔離、早期投藥，是救命關鍵。

台大公衛學院教授陳秀熙呼籲，將新冠肺炎改列第四類法定傳染病，轉為「地方流行」的社區監測，如不考慮BA.4、BA.5變異株之下，8月底個案可降至約6500例；若BA.4、BA.5佔比達4成，仍會控制在萬例以下。