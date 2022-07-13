台新增本土2.9萬確診 莊人祥：預期本周都在3萬以下

（圖：指揮中心提供）

新冠肺炎本土疫情 持續趨緩，台13日新增2萬9849例本土個案、62例境外移入個案。指揮中心發言人莊人祥表示，預期這周確診數都會在3萬以下。

13日新增2萬9849例本土病例，1萬3816例男性，1萬6010例女性，23例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市(4997例)，台中市(3941例)，桃園市(3219例)，高雄市(3115例)，台北市(2982例)，台南市(2244例)，彰化縣(1497例)，屏東縣(1075例)，苗栗縣(785例)，雲林縣(779例)，新竹縣(734例)，新竹市(671例)，宜蘭縣(657例)，嘉義縣(573例)，南投縣(560例)，花蓮縣(487例)，基隆市(427例)，台東縣(420例)，嘉義市(324例)，金門縣(182例)，澎湖縣(145例)，連江縣(35例)。

13日新增49例本土病例死亡個案，為26例男性、23例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、48例具慢性病史、36例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月20日至7月10日，死亡日期介於6月3日至7月10日。

13日新增62例境外移入個案中，為37例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自荷蘭(9例)，菲律賓(2例)，泰國、韓國及越南 (各1例)移入，另48例感染國家調查中。入境日期介於今年6月27日至7月12日。

指揮中心統計，截至目前台累計416萬2290例確診，分別為1萬5970例境外移入，414萬6266例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7829例死亡病例，其中7814例本土，個案居住縣市分布為新北市1819例、台北市950例、台中市743例、高雄市704例、桃園市599例、台南市570例、彰化縣437例、屏東縣322例、南投縣及雲林縣各217例、基隆市188例、宜蘭縣162例、苗栗縣158例、嘉義縣149例、花蓮縣129例、嘉義市127例、新竹縣124例、台東縣101例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。