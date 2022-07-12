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昨小降 今又升 台新增本土3.1萬確診 60死近2個月新低

記者楊雅棠、邱宜君、鄒尚謙／台北報導
本土疫情逐漸趨緩，死亡及中重症個案人數也隨之下降。指揮中心記者會出席名單由左到右為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）
本土疫情逐漸趨緩，死亡及中重症個案人數也隨之下降。指揮中心記者會出席名單由左到右為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥。（記者楊雅棠／攝影）

台新冠肺炎疫情11日新增一萬多例，12日再度攀升至三字頭。12日新增本土個案3萬1152例、境外移入個案145例。確診個案中死亡新增60例，是近兩個月來新低；5月24日新增42例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，周二是一周新增數字最高的一天，但和上周二3萬5914例相比降低13.4%，整體趨勢下降，幅度緩和一點。

12日新增3萬1152例本土病例，為1萬4893例男性、1萬6242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4823例)、台中市(4030例)、高雄市(3555例)、桃園市(2858例)、台北市(2808例)、台南市(2592例)、彰化縣(1655例)、屏東縣(1168例)、雲林縣(1033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、台東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。

12日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月12日至7月9日。

12日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國(各2例)、美國、土耳其、英國及荷蘭(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月12日。

指揮中心統計，截至目前台累計413萬2429例確診，分別為1萬5908例境外移入、411萬6467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7780例死亡病例，其中7765例本土，個案居住縣市分布為新北市1814例、台北市945例、台中市736例、高雄市697例、桃園市596例、台南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、台東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。

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