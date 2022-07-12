昨小降 今又升 台新增本土3.1萬確診 60死近2個月新低
台新冠肺炎疫情11日新增一萬多例，12日再度攀升至三字頭。12日新增本土個案3萬1152例、境外移入個案145例。確診個案中死亡新增60例，是近兩個月來新低；5月24日新增42例死亡個案。指揮中心發言人莊人祥表示，周二是一周新增數字最高的一天，但和上周二3萬5914例相比降低13.4%，整體趨勢下降，幅度緩和一點。
12日新增3萬1152例本土病例，為1萬4893例男性、1萬6242例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4823例)、台中市(4030例)、高雄市(3555例)、桃園市(2858例)、台北市(2808例)、台南市(2592例)、彰化縣(1655例)、屏東縣(1168例)、雲林縣(1033例)、苗栗縣(902例)、嘉義縣(797例)、宜蘭縣(760例)、新竹縣(728例)、南投縣(617例)、花蓮縣(554例)、台東縣(506例)、新竹市(502例)、嘉義市(425例)、基隆市(390例)、金門縣(223例)、澎湖縣(182例)、連江縣(44例)。
12日新增60例本土病例死亡個案，為36例男性、24例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、57例具慢性病史、42例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今年5月10日至7月10日，死亡日期介於5月12日至7月9日。
12日新增145例境外移入個案中，為87例男性、58例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自菲律賓、德國及泰國(各2例)、美國、土耳其、英國及荷蘭(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日期介於今年7月10日至7月12日。
指揮中心統計，截至目前台累計413萬2429例確診，分別為1萬5908例境外移入、411萬6467例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計7780例死亡病例，其中7765例本土，個案居住縣市分布為新北市1814例、台北市945例、台中市736例、高雄市697例、桃園市596例、台南市564例、彰化縣432例、屏東縣320例、南投縣217例、雲林縣216例、基隆市187例、宜蘭縣162例、苗栗縣156例、嘉義縣149例、花蓮縣128例、嘉義市125例、新竹縣123例、台東縣100例、新竹市75例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。
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