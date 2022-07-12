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想出國又怕搭機染疫？醫：注意2件事反而更安全

本土+1.9萬 BA.5+2 接機群聚 父母載留學兒返家染疫

記者鄒尚謙、邱宜君／台北12日電
指揮中心發言人莊人祥11日指出，就算免持入境PCR證明，還是有落地採檢與3+4隔離政策，應能避免BA.5在本土落地生根。圖為檢疫人員在桃園機場協助入境旅客填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)
指揮中心發言人莊人祥11日指出，就算免持入境PCR證明，還是有落地採檢與3+4隔離政策，應能避免BA.5在本土落地生根。圖為檢疫人員在桃園機場協助入境旅客填寫檢疫資料。(記者黃仲明／攝影)

本土疫情昨新增1萬9051例，為5月3日以來新低，中重症172例、死亡96例。另再增2例本土Omicron亞型變異株BA.5個案，父母開車接歸國兒子遭感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，昨死亡通報案例中，有2例20多歲男性在染疫後至4至5周在家猝死。1例有先天性心臟病，曾打3劑疫苗，6月6日確診，7月7日被發現於家中無呼吸心跳，死因為自發性腦出血，合併多重器官衰竭及新冠確診；另例曾因外傷顱內出血，長期臥床，有癲癇病史，6月中快篩陽性但未通報，7月8日在家被發現無呼吸心跳，死因列心肺衰竭和新冠確診。

另重症增1例青少年個案，羅一鈞說，該15歲女性有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸器，並長住呼吸治療病房，未接種疫苗，目前仍在加護病房治療，但病況穩定。

至於新增兩例本土Omicron亞型變異株BA.5個案，羅一鈞說，這起家庭群聚是20多歲男性（子）於6月24日自法國經新加坡轉機入境，40多歲（父、案Ａ）及50多歲（母、案Ｂ）從南部北上接機，兒子隔天被通知入境PCR檢驗陽性確診，父母6月27日快篩陽性確診。      

目前共4例本土Omicron亞型變異株BA.5個案，均親友接機引發家庭群聚。羅一鈞提醒，接送親友入境務必落實相關防疫措施。

另據中國時報報導，境外移入部分，近一周新增86例BA.4、BA.5境外移入，累計326例，以美國、德國、法國、新加坡較多。羅一鈞指出，新變異株占比逐漸上升，上周境外移入個案新變異株占比已近7成。由於入境將實施免持PCR陰性證明新措施，外界憂心本土疫情恐生變？指揮中心強調，現「落地採檢」和「3+4入境檢疫」兩措施可阻擋變異株入境。

中央流行疫情指揮中心公布，昨日新增1萬9051例本土新冠肺炎個案，創下今年5月3日、69天以來新低，但死亡仍新增96例，未見趨緩，中華民國防疫學會理事長王任賢指出，Omicron致死率萬分之3推算，單日死亡數頂多10人，現仍每天近百例，顯示感染黑數之多，他批評，台灣致死率高於國際平均，衛福部長陳時中卻跑去選舉，「這叫扛責表現？根本是棄百姓而不顧。」

王任賢分析，現在死亡人數仍如此之高，主因為陳時中所設下的就醫障礙，讓很多人到院前就已死亡，「以前流感發生，國內死亡率有這麼高嗎？」他批評，陳時中選擇在此階段拍拍屁股走人，顯示根本只會扛民進黨的責任，面對老百姓交付的防疫責任卻沒做到，相當不負責任。

對於陳時中即將投入年底台北市長選戰，防疫指揮官會由誰接任？莊人祥說，指揮中心仍是一級開設，指揮官依法由行政院長指派，離任時間也是由行政院決定，相信行政院會做出最適當的安排。

陳時中 防疫 Omicron

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