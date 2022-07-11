台確診增1.9萬例、睽違69天降至2萬以下 含2例BA.5個案

左起為指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、指揮中心發言人莊人祥。（記者鄒尚謙／攝影）

台灣疫情 指揮中心11日公布最新疫情概況，今本土新增1萬9051例，是5月3日以來的新低，歷經69天，疫情持續趨緩；境外移入部份來到80例、死亡96例略升。指揮中心發言人莊人祥表示，今日確診人數大幅降低，主要還是因為周末國人篩檢人數減少，與上周相比下降近4000例，降幅是7.3%，仍然緩降。此外，11日新增88例Omicron 亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及86例境外移入。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2例本土BA.5個案，指標個案從法國轉機新加坡 返回國內，家人從屏東到桃機前往接機，可能是在長途車程中染疫。

指揮中心統計，截至目前台灣累計檢出326例Omicron亞型變異株境外移入確定病例，其中BA.4 (48例)及BA.5 (278例)；另累計4例本土確定病例，均為BA.5亞型。

台灣11日新冠確診新增逾1.9萬例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心表示，11日新增之19,051例本土病例，為9,028例男性、10,012例女性、11例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,069例)、台中市(2,595例)、桃園市(2,067例)、高雄市(2,026例)、台北市(1,743例)、台南市(1,409例)、彰化縣(1,088例)、屏東縣(650例)、雲林縣(574例)、新竹縣(533例)、苗栗縣(458例)、宜蘭縣(451例)、新竹市(391例)、南投縣(386例)、嘉義縣(373例)、花蓮縣(353例)、基隆市(227例)、台東縣(205例)、嘉義市(197例)、澎湖縣(118例)、金門縣(117例)、連江縣(21例)。

指揮中心指出，今日新增96例本土病例死亡個案，為59例男性、37例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月9日，死亡日期介於5月25日至7月8日。

指揮中心說明，今日新增2例 Omicron亞型變異株BA.5本土個案中，為1例男性(以下稱案A)、1例女性(以下稱案B)，年齡分別為40多歲及50多歲，為7月4日公布之邊境攔截Omicron亞型變異株BA.5境外移入確定病例(以下稱指標個案)相關之家庭群聚。指標個案於6月24日自法國至新加坡轉機入境，案A及案B於同日至機場接送其返家居家檢疫。指標個案於6月25日接獲通知入境PCR檢驗陽性確診，同時出現流鼻水症狀，並進行居家照護，案A及案B列居家隔離。案A及案B於6月27日快篩陽性確診，其中案B有咳嗽及嗅覺異常症狀，後續定序結果2人均為 Omicron BA.5。目前3名個案皆已隔離期滿，另1名家人，檢驗結果為陰性，亦無症狀。

親友接機 注意5點防疫

指揮中心提醒，目前台灣4名本土個案均研判於接送時感染可能性較高，請民眾接送入境親友時落實下列相關防疫措施，以保護自己和家人：

一、接送者應完成接種至少2劑疫苗(建議打滿3劑者優先)，並穿戴手套、佩戴口罩。

二、親友上車前，應針對手部、鞋底、行李進行消毒。

三、車內不飲食，接送時適度開車窗，保持充分通風。

四、車上所有人全程佩戴口罩，盡量避免交談、 碰觸等接觸行為。

五、接送完成後，建議對全車內外進行清消，特別針對常碰觸區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等處加強擦拭。