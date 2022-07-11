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本土+2.7萬 疫情趨緩 口罩解禁還要等

記者鄒尚謙、鄭媁／台北11日電
台灣疫情趨緩，但口罩解禁還要等等。(本報資料照片)
台灣疫情趨緩，但口罩解禁還要等等。(本報資料照片)

台灣本土新冠疫情昨新增2萬7708例、死亡71例。指揮中心發言人莊人祥說，上周日確診約3萬2000例，本周日2萬7000例，雖下降近1成5，但「還是比預期來得慢」。指揮官陳時中說，照現在速度會平順往下走，不要引發太嚴重就醫問題，對未來整體社區防疫率也會較好，跌破萬例會比較快，但口罩解禁會建議稍晚一點，「有個保護還是比較好」。 

至於新增71例死亡個案，莊人祥說，9成9罹患癌症等重大疾病，最年輕死亡個案為20多歲男性，有酗酒習慣、B型肝炎，僅打過一劑疫苗，7月5日在家房間父親叫喚無回應，緊急送至急診，但到院時已無呼吸、脈搏，經PCR採檢後陽性確診。

另例為30多歲女性，曾接種3劑疫苗，6月18日出現咳嗽症狀，快篩陽後視訊診斷確診，她為癌症末期病患，癌細胞已轉移，正在居家安寧照護，未接受口服抗病毒藥物治療，6月25日在家往生，列入共病死亡。

昨新增中重症個案含中症108例、重症100例。至於台大醫院7月8日公布2例染疫兒童腦中風個案，莊人祥說，指揮中心已收到通報，其中8歲男童列為重症，12歲男童因未住到加護病房，判斷為中症。

8歲重症男童原本身體健康，無慢性病，未接種疫苗，6月1日上午發燒、四肢痠痛，出現抽搐、嘴唇發紫，緊急送急診，發現血壓偏低、肝腎功能異常，PCR陽性確診。抗核磁共振顯示，腦部發炎反應、局部缺血，明顯有腦血管病變，6月15日已出院，恢復情形良好。

疫苗 癌症 中風

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