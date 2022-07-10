新冠本土確診再跌破3萬 降幅慢 8月評估是否鬆綁口罩令

隨著疫情趨緩，再加上就業市場熱絡，今年大學自願性延畢人數減少。圖為台師大畢業典禮。 (本報資料照片)

台灣新冠本土案例昨再次跌破3萬例，新增2萬8028例本土案例、107境外移入案例、94例死亡。疫情 指揮中心發言人莊人祥說，本土案例持續在2萬到3萬例間起伏不定，下降速度比預期慢，原預估7月中到7月底本土案例能降至1萬例，但近期機率不高，推估8月才能評估是否鬆綁「口罩令」。

昨新增196例中重症，其中包含1例兒童特殊重症，為8歲女童，曾施打1劑疫苗，疑孩童多系統炎症徵候群（MIS-C），目前治療中。台灣兒童重症累計93例，其中22例死亡，MIS-C34例。昨新增94例死亡案例，最年輕為1名30多歲男性，為機構住民。

Novavax疫苗前天開始接種，首日接種1952人次。疫苗涵概率第一劑九成一、第二劑八成五、第三劑七成。

此外，教育部 統計110學年（2021年）大學日間部學士班延畢生共3萬9168人，較109學年大減1萬人，但延畢率15.7％，為近5年來次高。大學預估，隨著疫情趨緩，加上就業 市場熱絡，自願性延畢人數減少，但修讀雙學位等狀況依舊熱絡；人力銀行則分析，後疫情時代，觀光產業回溫，科技業又缺工，預估今年就業市場不悲觀。

根據教育部統計，109學年（2020年）受疫情衝擊，延畢生達4萬9821人，創下近年之最，反觀今年學士延修生共3萬9168人，相較109學年度，延畢生數銳減。

若以各大學統計，今年國立大學延畢生以台大居冠，共1840人，其次為政大712人；私立大學則為文化大學2402人最多。

學界將延畢分為自願與非自願性，自願性延畢為近年主流，樣態多是修讀雙主修、輔系、出國交換、準備公職考試而延畢；非自願性延畢則多為在校成績欠佳，如無法讀完畢業門檻學分或語言門檻未達標。

台大副教務長陳林祈表示，台大近年推動領域專長，有部分學生多花一個學期取得證書，延畢轉為生涯規畫的方式。延畢也和學習意願、家庭環境有關，學生若不急著就業，可選擇畢業前到國外交換，增廣見聞或把取得專業知識當作樂趣，畢竟在台灣讀大學不若美國必須付出高昂學費，學生多知道如何加以利用。

文大教務長方元沂表示，學校已無退學機制，延畢多是自我考量。但也評估今年疫情趨緩，就業市場較去年畢業季回溫，預計會讓更多學生願意投入職場。

YES123人力銀行公關副理楊宗斌分析，今年校園徵才期間未碰上三級警戒，隨後又遇上後疫情時代，航空業、旅宿業等產業回溫，且科技業缺工擴編，就業市場可說「沒有悲觀的理由」。

楊宗斌說，今年畢業生相較去年，確實碰上較好的時機，學生傾向把握機會投入職場，也連帶降低延畢率。