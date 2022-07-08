入台鬆綁每周增至4萬人次 3類人14日起搭機免PCR

中央流行疫情指揮中心宣布7日起調升入境總量從2.5萬人次至4萬人次。圖為入境旅客排隊通過檢查站。(記者黃仲明／攝影)

台灣本土案例維持在3萬多例，中央流行疫情 指揮中心昨宣布，即起鬆綁邊境入境人次，從每周2.5萬人次調升至4萬人次。調升主要考量「民眾出國期待」、「重症率未提升」。從7月14日起，國人、持有效居留證及到台轉機者等三類對象，搭機前不需再持有兩天內的PCR陰性報告，境外篩陽者，採檢日七天內應暫緩搭機，入境採檢時若呈陽性，仍須執行「7+7」檢疫措施。

指揮中心指揮官陳時中 昨相隔一周出席疫情記者會。本土昨新增3萬1364例、98例境外移入、105例死亡。陳時中表示，先前推估疫情高原期的低推估為單日10萬例，至今未達低推估，目前維持在3萬例左右，疫情明顯「往下走」。

國際目前受BA.4、BA.5變異株威脅，陳時中表示，BA.5變異株的傳播速率加快約兩成，觀察國際疫情，其重症率並沒有升高，因此鬆綁每周入境人次，調升至每周4萬人次。

邊境鬆綁恐增加BA.4、BA.5疫情及早到來的速度，ACIP召集人李秉穎表示，BA.5的威脅僅讓國外疫情稍微提升，疫情並未大爆發，估計台灣不會再出現單日本土確診達8、9萬的情形，年底應會開始適應病毒。

專家估BA.5流行期 最快8月底

台灣新光醫院副院長洪子仁表示，台灣BA.1、BA.2疫情準備進入尾聲，全民有疫苗接種及自然感染的防火牆，最快8月底才可能出現BA.5流行疫情。

交通部民航局長林國顯表示，每周入境人次放寬，機場防疫 仍持續，並檢視四大重點，含檢疫收審單區、唾液採檢區、防疫車隊與親友接送區的規畫，防疫旅館安排。目前約五成五入境旅客選擇入住防疫旅館，防疫旅館量能足以支應每周4萬人次需求，桃園機場防疫計程車單日載運量為7095輛，都可因應尖峰需求。

因應首例本土BA.5案例，疑親友接機造成感染。林國顯表示，目前開放親友接機，持續加強提醒，旅客上車前完成鞋底、行李以及雙手清消，避免相互感染。