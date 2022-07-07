台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

衛福部長陳時中暌違一周再出席疫情記者會。(記者鄒尚謙／攝影)

台灣邊境管制每周2.5萬人入境，今行政院長蘇貞昌聽取衛福部報告後，考量醫療量能已恢復充足，指揮中心正調降專責病房，為促進經濟活動，將進一步放寬邊境管制人數總額。中央流行疫情指揮中心今宣布，即日起調增入境總人數為每周4萬人次，另自7月14日起，國人、持有效居留證及來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告。

衛福部長陳時中暌違一周，今親自主持中央流行疫情指揮中心記者會，交通部民航局長林國顯也出席，共同宣布邊境總量放寬。

(圖:指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，自6月15日起調整入境檢疫天數為「3天居家檢疫+4天自主防疫 」，並同步調控入境總人數為每周2.5萬人次，已執行近三周，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每周4萬人次為原則；另自7月14日零時(航班表定抵台時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。

指揮中心說明，有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測 措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變，重申如下：

一、檢疫天數及處所：

(一)入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。

(二)於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1.非必要不可外出。

2.需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3.外出全程佩戴口罩 及保持社交距離。

4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

(三)檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，維持由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

二、檢測措施：

(一) 病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

三、入境至檢疫處所交通工具：除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。

同時，有關來台旅客應持有表定航班時間搭機前2日內PCR報告，自7月14日零時(航班表定抵台時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來台轉機者，搭機前得免持該項報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全；指揮中心將持續監測境外變異株及旅客入境篩檢確診情形等，滾動檢討，並於必要時修正重啟此措施。