台灣首見本土BA.5 母子自美返台 家人接機感染

台灣首見Omicron亞型變異株BA.5本土個案，但指揮中心強調，不會禁止親友接機，也不會採取額外限制措施。圖為桃機入境旅客填寫檢疫資料。（記者黃仲明／攝影）

台灣昨首現本土BA.5變異株確診個案，為30多歲男性及50多歲女性，媽媽與兒子於6月19日前往機場接自美入境的女兒（指標個案）及兩名小孩；指揮中心初步研判這是從機場回台中的長途車程群聚事件。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，即使戴口罩 也難防BA.5在同一空間傳播，建議民眾趕緊打滿三劑疫苗 。

全球疫情 受Omicron BA.4、BA.5變異株影響攀升了二成一，指揮中心先前公布台灣邊境最新一周攔截統計，BA.4、BA.5就占六成一。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這兩例BA.5個案為指標個案的哥哥與媽媽，根據台中衛生局疫調，上車前案母曾短暫抱過孫子，一車五人全程緊戴口罩、車窗緊閉、未飲食，中途亦未停留休息站或上廁所，直奔防疫旅館。

羅一鈞推斷，可能接機時車窗緊閉，導致換氣量不足，但仍無法定論就是傳播途徑，親友接送本身就有風險，不會因此限制親友接送，提醒接機車輛比照防疫車隊，落實五項防疫原則。

首先接送者應至少完成兩劑疫苗接種，且以打滿三劑者優先，過程需戴手套、佩戴口罩。親友上車前，應以酒精消毒其雙手、鞋底、行李。車內不可飲食，且要適度開窗，保持充分通風。車上所有人全程都要戴口罩，避免交談、碰觸。完成接送後清消全車，特別是乘客容易觸碰的區域，如車門把手、座椅、安全帶扣環等，要加強擦拭。

疫調部分，羅一鈞表示，目前針對感染BA.4、BA.5變異株的境外移入個案進行第一圈的採檢，視情況是否需要擴大，並不打算採取額外限制措施。

黃立民指出，BA.4、BA.5亞型變異株與BA.2的差異關鍵在於「免疫逃脫」，現有疫苗皆以原始株研發，接種後對抗BA.4及BA.5的保護力，僅有BA.1的八分之一、BA.2的四分之一至六分之一。

黃立民說，本土疫情剛過高峰，還有一個月蜜月期，BA.5如在台灣傳播，預計8月中後才可能開始爆發，「回到單日5萬例也不是不可能，更高我不敢講」。全民盡快接種次世代疫苗，才有保護效果，築起防火牆。

另外，台灣本土疫情趨緩，監測、通報、隔離仍採較嚴格的第五類法定傳染病，干擾常規醫療。台大公衛教授陳秀熙警告，6月超額死亡達三成，再不改採地方流行思維之流感化監測、改列第四類法定傳染病，推估7、8月仍各有一成五、一成超額死亡。

對此，指揮中心發言人莊人祥表示，「經濟學人」推估台灣5月超額死亡數2305人，指揮中心5月公布新冠致死2262人，兩者僅差距47人，6月稍多一些，但應不致因醫療緊縮而增加很多死亡個案。