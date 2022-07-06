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學生「就地快篩」規定亂 傳在校篩記小過

記者趙宥寧、巫鴻瑋／台北6日電

國高中暑期輔導7月中旬開始，本土疫情讓校園不敢大意，教育部提供快篩劑作為校園戰備存糧，但若學生在學校身體不適，各校開放學生「就地快篩」情況不一，如今傳出新竹高中學務主任在導師群組表示「學生不舒服不可以在學校快篩，回家才能篩，如果在學校篩造成破口要記小過」，引起校內熱議，甚至有學生質疑，學校是在鼓勵學生當黑數。

教育部表示，快篩試劑使用時機，建議參考CDC規定，或由學生、家長評估有無接觸史或被匡列，以及症狀嚴重程度，再決定是否快篩。經查新竹高中學生獎懲規定「違反本校法定傳染病相關防疫規定者，核予小過」，但學生在校快篩難謂違反防疫規定之範疇，不應據以懲處。

新竹高中學務主任范盛傑強調，訂校規不是為了只是要懲罰學生，而是設立底線讓學生清楚不要師長勸導仍不聽從，現在是口頭勸導優先，也沒有任一位學生因違反這條校規被記過。

多數學校並無特別規定能否在校快篩。台東女中學務主任薛慧綺表示，若學生有明顯症狀，即使沒有篩陽也會請她回家，但若能盡早知道快篩結果，學校也好處理。

桃園內壢高中建議學生若身體不適，應請假返家就醫。武陵高中若學生要請防疫假返家，而家長無法接送需搭乘大眾運輸工具，學校會建議學生在校內快篩，陰性再離開。

全教總理事長侯俊良認為，若學生有狀況就直接請假在家不要外出，但若突然在學校發作，若現場能提供快篩，學校也有相應的SOP能及早了解因應，讓大家都安心，否則若學生從學校返家，中間不知道要接觸多少人。

全中教秘書長許麗吉則表示，就她觀察，若學生有確診疑慮，大多數學校會優先提供快篩供學生使用。

教育部 防疫 疫情

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