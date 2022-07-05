台新增本土3.5萬例、103死 確診死亡數雙雙回升

（圖：指揮中心提供）

全台5日新增本土個案3萬5914例，境外移入101例，死亡個案回升103例。5日本土個案與死亡案例雙雙回升，指揮中心表示，每周二都會反映上周末未篩檢的量能數據，因此本土確診個案回升屬正常數據反應。

指揮中心表示，5日新增之35914例本土病例，為16967例男性，18935例女性，12例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為臺中市(4970例)，新北市(4930例)，高雄市(4198例)，臺南市(3164例)，臺北市(3122例)，桃園市(3117例)，彰化縣(2353例)，屏東縣(1537例)，雲林縣(1089例)，苗栗縣(976例)，新竹縣(859例)，嘉義縣(818例)，宜蘭縣(812例)，南投縣(790例)，新竹市(636例)，花蓮縣(614例)，嘉義市(567例)，臺東縣(504例)，基隆市(392例)，金門縣(214例)，澎湖縣(209例)，連江縣(43例)。

指揮中心指出，5日新增103例本土病例死亡個案，為46例男性、57例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、94例具慢性病史、58例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年4月29日至7月3日，死亡日期介於5月28日至7月3日。

指揮中心說明，5日新增101例境外移入個案中，為50例男性，51例女性，年齡介於未滿10歲至80多歲，分別自英國(4例)、新加坡 (3例)、泰國(2例)、美國、澳大利亞、法國、比利時、越南 、馬來西亞、克羅埃西亞及荷蘭(各1例)移入，另84例感染國家調查中。入境日介於今年7月3日至7月4日。

指揮中心統計，截至目前國內累計13667338例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9734646例排除)，其中3929627例確診，分別為15098例境外移入、3914475例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7128例COVID-19死亡病例，其中7113例本土，個案居住縣市分布為新北市1734例、臺北市906例、臺中市665例、高雄市607例、桃園市565例、臺南市480例、彰化縣374例、屏東縣291例、雲林縣191例、南投縣187例、基隆市174例、宜蘭縣153例、苗栗縣141例、嘉義縣132例、花蓮縣及新竹縣各114例、嘉義市111例、臺東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。