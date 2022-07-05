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攔截百例變異株 台邊境不鬆綁 藍質疑有選舉考量

台灣新聞組╱台北5日電
行政院長蘇貞昌4日表示，現行邊境管制措施繼續維持。圖為桃園機場入境，檢疫人員確認旅客檢疫資料並發給快篩試劑。(記者黃仲明／攝影)
行政院長蘇貞昌4日表示，現行邊境管制措施繼續維持。圖為桃園機場入境，檢疫人員確認旅客檢疫資料並發給快篩試劑。(記者黃仲明／攝影)

台灣現行每周僅開放2.5萬人入境，但返台人數眾多，機位持續供不應求，鬆綁聲浪四起。指揮中心昨召開跨部會會議，討論是否放寬入境總量，因上周邊境檢疫Omicron病毒基因序列顯示，BA.4、BA.5等亞型變異株占比超過六成，加上國際疫情呈現升溫跡象，決議暫時維持一周2.5萬人入境的管制措施。

行政院長蘇貞昌昨召開擴大防疫會議時指出，由於全球疫情有回升趨勢，暑假期間，旅遊及聚會頻率皆會增加，現行邊境管制措施應繼續維持。他也指示指揮中心滾動檢討邊境管制措施。

指揮中心上周檢驗182例境外移入Omicron病毒基因序列，其中BA.4、BA.5等亞型變異株占比超過六成，達112例；迄今台灣累計檢出238例亞型變異株，分別為BA.4（36例）、BA.5（202例）境外移入確定病例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，本土尚未有證據顯示BA.4、BA.5變異株進入到台灣社區的跡象。

不過，發言人莊人祥表示，亞型變異株病例導致近日全球病例增加兩成，且暑假增加人流，擔心疫情再次升溫，因此，搭機前兩日內PCR檢測陰性報告、單周入境容額2萬5000人、3+4檢疫等三大措施仍維持不變。

至於入境檢疫何時可改為「0+7」？莊人祥說，需看鄰近國家疫情降低得更低時，才可能考慮放寬，目前仍在評估中。

中央流行疫情指揮中心限制每周2.5萬人次入境，國民黨立院黨團昨質疑，逾30萬旅外台人，恐趕不上7月26日前返國入境，無法在年底九合一大選投票。民進黨立委則呼籲國民黨不要一心想到選舉和選票。

國民黨團總召曾銘宗指出，高度懷疑制定2.5萬人限額，是民進黨選舉策略，故意讓旅居國外30萬台人，無法在7月26日返國辦理遷入，無法在11月26日投票；國民黨團主張入境總量管制應排除本國籍，也提醒戶籍遭遷出的海外台人，盡速返台辦理戶籍遷入手續，確保年底選舉權利。

民進黨團副幹事長黃世杰說，戶籍遷出是依「戶籍法」認定，沒有政治考量，這兩年疫情期間，沒有限制公民返台；投票困難的話，政策會滾動調整，國民黨不要一心想到選舉和選票。

疫情 國民黨 邊境

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