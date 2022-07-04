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台入境每周擬放行4萬人 「3+4」防疫天數暫不調整

記者謝柏宏、楊雅棠／台北4日電
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)
中央流行疫情指揮中心縮短入境檢疫天數後，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。(本報資料照片)

暑假到、出入境人數增，單日出國量能暴增三倍，隨著民眾出國意願大增，返台的人數也勢必衝高，疫情指揮中心發言人莊人祥昨天表示，本周將開會討論，不排除每周入境總量放寬到4萬人次。

確診方面，昨新增3萬2567例本土個案、198例中重症個案、88例死亡，死亡創6月以來次低。昨新增兩例兒童多系統炎症徵候群（MIS-C）個案，其中7歲女童接種一劑疫苗仍染疫、重症，指揮中心發言人莊人祥表示，該名女童接種、染疫時間相近，僅僅四天，尚未產生足夠保護力。

台灣入境防疫政策從6月15日起放寬為「3+4」，但是限制每周2.5萬人次。由於暑假到，正值旅遊旺季，民眾出境需求大增，加上全球漸次解封，入境需求也衝高。

據桃園機場出入境統計，暑假開始的第一天，7月1日出境人數更衝到6395人，入境有5077人，相較放寬為「3+4」前，6月14日出境僅2789人、6月13僅有1916人，明顯飆升將近三倍。雖然民眾出國意願明顯增加，不過目前入境仍有人數限制。

交通部長王國材日前指出，交通部經過盤點，防疫計程車可承受入境5萬人的量能，防疫旅館可負擔4.1萬人量能，估計每周入境總量上限提升到4萬人，交通部仍可以承受，已向指揮中心報告這點。

莊人祥表示，自6月15日起放寬個人出入境後，日前已預告兩周後將進行檢討，指揮中心本周將開會討論。不過他說明，討論重點放在入境人數是否放寬，對於「3+4」的防疫天數是否可鬆綁至「0+7」，可能要再看看。

莊人祥強調，對於邊境管制的鬆綁仍需一步一步來，目前台灣疫情還在「半山腰」，台灣的疫情發展與海外比較，來得比晚，不太可能太早就鬆懈下來。

對此，前疾病管制局局長蘇益仁表示，台灣的新冠肺炎疫情自4月上旬開始上揚，至今已過三個月，國外的疫情高峰多半維持三至四個月，因此他日前預測到7月底，本土新增確診人數將降到3000例，之後就會維持這個數字。蘇益仁建議，目前政府應該放寬出入境人數，「3+4」的防疫限制也應該取消，讓新冠肺炎疫情比照流感疫情，確診者回歸正常的醫療處置。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，政府放寬邊境管制的時間點是從6月15日開始，預期最快也要7月15日甚至8月才會啟動新的放寬措施，且鬆綁的措施會按步就班，不可能一下子全面開放。

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