我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州哈爾頓市槍案2死4傷 槍手自殺身亡

俄州10歲女童遭強暴 懷孕6周禁墮胎 被迫赴印州求助

台本土確診增3.2萬 新北病例數重回第一

記者楊雅棠／台北報導
台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。（圖：指揮中心提供）
台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。（圖：指揮中心提供）

台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。

而個案分布上，台中單日確診人數連18天全國最高後，終於下降至第二名。今日新增3萬2567例本土病例，為1萬5003例男性、1萬7552例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,666例)、台中市(4,448例)、高雄市(3,886例)、桃園市(3,212例)、台南市(2,894例)、台北市(2,722例)、彰化縣(2,004例)、屏東縣(1,264例)、雲林縣(867例)、新竹縣(859例)、苗栗縣(789例)、新竹市(764例)、宜蘭縣(763例)、南投縣(680例)、嘉義縣(674例)、花蓮縣(477例)、基隆市(463例)、嘉義市(411例)、台東縣(347例)、澎湖縣(193例)、金門縣(156例)、連江縣(28例)。

台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另...
台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。（圖：指揮中心提供）

今日新增88例本土病例死亡個案，為55例男性、33例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、85例具慢性病史、57例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月4日至6月30日，死亡日期介於6月23日至6月30日。

今日新增114例境外移入個案中，為65例男性、49例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國(5例)、土耳其(2例)、越南、法國、加拿大、香港、泰國及韓國(各1例)移入，另101例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計387萬0528例確診，分別為1萬4913例境外移入、385萬5561例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6956例死亡病例，其中6,941例本土，個案居住縣市分布為新北市1,717例、台北市902例、台中市643例、高雄市593例、桃園市557例、台南市443例、彰化縣355例、屏東縣285例、雲林縣179例、南投縣175例、基隆市173例、宜蘭縣152例、苗栗縣137例、嘉義縣126例、花蓮縣114例、新竹縣110例、嘉義市106例、台東縣89例、新竹市67例、金門縣及澎湖縣各9例；另15例為境外移入。

台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另...
台灣3日新增3萬2567例本土個案、114例境外移入；本土個案下降約6.4%；另確診個案中新增88例死亡，為6月以來死亡人數次低。（圖：指揮中心提供）

越南 疫苗 香港

上一則

第三方支付 涉幫博弈、詐團洗錢

下一則

海峽論壇 藍將視訊與會

延伸閱讀

台灣新增3萬4748例、96死 各縣市確診均5000例以下

台灣新增3萬4748例、96死 各縣市確診均5000例以下
台新增本土確診3.8萬例、118死 估未來單日維持3萬多例

台新增本土確診3.8萬例、118死 估未來單日維持3萬多例
台新增本土4.2萬確診、85死 指揮中心：疫情穩定下降

台新增本土4.2萬確診、85死 指揮中心：疫情穩定下降
台新增本土4.4萬確診、103死 確診死亡雙升

台新增本土4.4萬確診、103死 確診死亡雙升

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
高雄的大統集團官網將好市多納為事業版圖之一。（取材自大統集團官網）

Costco以10.5億美元 買回台灣好市多所有股份

2022-07-01 00:40
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52

超人氣

更多 >
明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡

明尼蘇達越裔父開槍自殺 母攜3幼兒投湖身亡
長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰

長周末飛紐約探親 困機場24小時…德州華母崩潰
馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片

馬斯克出現了 神隱十天回歸推特 發布這張照片
中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算
成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單

成人睡7～9小時 保心臟健康 列入最新「生命八要素」清單