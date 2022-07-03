偏鄉及弱勢者視訊診療卡卡 燒出醫療不平權

國內遠距醫療可望鬆綁，但是不少長者不諳操作手機、電腦，凸顯數位落差帶來的醫療不平權，值得正視。圖為偏鄉長者在照服員協助下，透過遠距視訊諮詢或看診。(圖：WaCare提供)

新冠疫情 下，視訊診療成趨勢，但常發生關卡處處，從掛號到看診、拿藥，程序繁複，有人寧願自行「蓋牌」成為黑數，也懶得視訊看診。專家提醒，疫情讓「不接觸醫療」成為常態，政府須思考如何讓醫療在實體與數位中「共存」，加強偏鄉及弱勢者的數位能力將是最大挑戰。

據衛福部統計，參與遠距診療的診所最高為1萬2000多家，醫院有400多家。今年5月15日至6月22日，使用遠距醫療，含視訊及電話問診人數共185萬人，案件數達312萬件，其中視訊為七成四，電話問診二成六，以診所診療占八成，醫院占兩成。

70多歲獨居的陳奶奶，5月快篩陽性，雖政府開放視訊診療，在家可用手機聯絡醫師看診，陳奶奶雖用智慧型手機 講電話，但要申請「虛擬健保 卡」，根本做不到。

不只許多長輩反映困難，林口長庚醫院精神科副教授級主治醫師張家銘協助父母視訊診療時，光拍快篩卡匣、藥袋等就花了30分鐘，麻煩到一度想放棄。

遠距醫療不僅在患者端「很卡」，醫師也得重新學習診斷技能。衛福部雙和醫院成人感染科資深主治醫師李垣樟說，有位50多歲確診女性，在螢幕另一頭上氣不接下氣，幸好家中有血氧機，測量發現數值過低，急叫救護車送醫。

新光醫院胸腔內科主任林嘉謨說，遠距診療有點像「隔空看診」，透過螢幕觀察，但受限於環境光線、手機相機解析度、色差等，可能不容易診斷。

長者的數位落差外，偏鄉視訊看診也面臨問題。台東太武鄉僅有衛生所能提供醫療服務，五年前搬到太武鄉的賴先生，沒想到「就醫變得這麼麻煩」。有白內障的賴先生說，下山看診得花一整天，若要開刀就得在市區找落腳處。

台東弱勢者關懷協會理事長何威霆表示，初期協助太武鄉長輩在疫情期間使用3C產品，透過視訊上團課就遇到許多困難，後續協助轉介遠距醫療，僅有三位長輩願意接受。

上述案例在台灣各家庭中不斷上演，新冠疫情除病毒攻擊，也燒出數位力不足，恐影響醫療權益問題。

WaCare遠距健康創辦人潘人豪表示，數位能力未來會躍升為基本能力，政府推動醫療數位化，更要避免不擅數位的偏鄉及弱勢者遭排擠。視訊看診對使用者資訊能力是一大挑戰，歸納三大原因，民眾「數位力欠缺」，政府系統「未納使用者思維」及「防弊心態造成資訊障礙」，讓民眾數位體驗雪上加霜。

衛福部次長石崇良說，遠距醫療在疫情期間發揮很大作用，也坦承未來推動遠距醫療有三大瓶頸，一是必須刷健保卡，健保署雖試辦虛擬健保卡，但尚不普及；二是病歷資料必須整合共享；三是開處方、領藥及繳費，是最難關卡。