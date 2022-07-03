新冠職災認定難 2年半僅核付1323件

新冠職災給付難申請 製表／葉冠妤

台灣新冠疫情已超過300萬人確診，但因今年4月後改採重點疫調、職業染疫指引在醫界有雜音、部分雇主不願配合，讓新冠職災認定難上加難。從2020年1月至今年6月22日，兩年半來僅核付1323件。學者如今更建議勞動部長期追蹤確診個案的復工 狀況，訂立「復工指引」。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎直言，過去能靠疫調確認染疫的因果關係，現在疫調都沒了，建議回到傳染病防疫法處理，否則只會造成雇傭關係緊張。

黃怡翎表示，台灣目前有300多萬人染疫，非常高比率是勞工 ，確診康復後仍有疲倦、腦霧等長新冠症狀，復工回到職場，才是挑戰的開始；長期下來，可能影響職務執行，勞動部應意識到長新冠勞工接下來會遇到的問題，趕快與衛福部合作追蹤個案重返職場狀況。

台大國發所兼任副教授辛炳隆則說，勞動部如訂出復工指引，包括定義何謂長新冠後遺症等，可讓企業知道怎麼對待確診後返回職場的勞工，勞工也知道如何請求協助，勞資雙方都能有所依循。

截至今年6月30日，新冠肺炎確診者申請傷病給付案量暴增至13萬8772件，相較僅1,300多件的職災給付案量相比，因公確診的勞工少之又少。

勞動部職安署去年7月公告「職業因素引起嚴重特殊傳染性肺炎認定參考指引」，羅列11大類高風險職業，也明訂若勞工確診前14天內，工作地點有兩個以上同事、客戶等確診，且在時間、地點上有合理關聯，就可認定為職災。

但該份指引遭到環境職業醫學 會批評缺乏與現有相關生物性危害指引一致性、對高風險族群定義過於寬鬆，部分職醫甚至不甩指引。

職安署職災勞工保護組長林秋妙表示，該份指引僅是行政指導，沒有強制要求職醫參照，勞保局審查採用的種類表也已限縮認定範圍，目前沒有修正指引的規畫。