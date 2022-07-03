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新冠職災認定難 2年半僅核付1323件

記者葉冠妤／台北3日電
新冠職災給付難申請 製表／葉冠妤
新冠職災給付難申請 製表／葉冠妤

台灣新冠疫情已超過300萬人確診，但因今年4月後改採重點疫調、職業染疫指引在醫界有雜音、部分雇主不願配合，讓新冠職災認定難上加難。從2020年1月至今年6月22日，兩年半來僅核付1323件。學者如今更建議勞動部長期追蹤確診個案的復工狀況，訂立「復工指引」。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎直言，過去能靠疫調確認染疫的因果關係，現在疫調都沒了，建議回到傳染病防疫法處理，否則只會造成雇傭關係緊張。

黃怡翎表示，台灣目前有300多萬人染疫，非常高比率是勞工，確診康復後仍有疲倦、腦霧等長新冠症狀，復工回到職場，才是挑戰的開始；長期下來，可能影響職務執行，勞動部應意識到長新冠勞工接下來會遇到的問題，趕快與衛福部合作追蹤個案重返職場狀況。

台大國發所兼任副教授辛炳隆則說，勞動部如訂出復工指引，包括定義何謂長新冠後遺症等，可讓企業知道怎麼對待確診後返回職場的勞工，勞工也知道如何請求協助，勞資雙方都能有所依循。

截至今年6月30日，新冠肺炎確診者申請傷病給付案量暴增至13萬8772件，相較僅1,300多件的職災給付案量相比，因公確診的勞工少之又少。

勞動部職安署去年7月公告「職業因素引起嚴重特殊傳染性肺炎認定參考指引」，羅列11大類高風險職業，也明訂若勞工確診前14天內，工作地點有兩個以上同事、客戶等確診，且在時間、地點上有合理關聯，就可認定為職災。

但該份指引遭到環境職業醫學會批評缺乏與現有相關生物性危害指引一致性、對高風險族群定義過於寬鬆，部分職醫甚至不甩指引。

職安署職災勞工保護組長林秋妙表示，該份指引僅是行政指導，沒有強制要求職醫參照，勞保局審查採用的種類表也已限縮認定範圍，目前沒有修正指引的規畫。

勞工 復工 醫學

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