新聞眼／圖卡頻被駁 敢誇防疫世界第一？

「今天是7月1日，針對過去藥物施予率及染疫死亡率，做一些回覆。」指揮中心發言人莊人祥昨主持疫情 記者會，略帶彆扭地說完這段話，接著秀出四張圖卡，包括「兒童疫苗 接種率世界第一」、「抗病毒投藥率世界第一」等。

圖卡公布後，不到三小時慘遭打臉，原來新加坡才是兒童疫苗接種第一名。莊人祥盡忠職守，再度尷尬地出面，解釋圖卡誤植。指揮中心這四張圖卡不無為自己打燈之意，可惜資訊未蒐集完全，導致必須更正，差一點成為假消息。

每天指揮中心製作圖卡的用意，是讓民眾了解疫情趨勢，統計真實的死亡數、疫苗施打數、抗病毒藥物使用時機等重要資訊，但有時另有功能與用意。例如「回擊外界」，去年7月8日，北市環南市場新增41例確診，北市府與指揮中心會議突然變成記者會，台北市長柯文哲指控指揮中心「設局」。指揮官陳時中後來利用圖卡，詳細列出何時、與何人通聯紀錄，任何細節都不放過，相當用心。

有時是「打擊假消息」，像澄清網傳「高端解盲那麼成功，為何不像國際申請緊急授權？」以及「政府從未禁止廠商進口任何合乎食藥署緊急授權的快篩試劑」、「政府以百元採購家用唾液快篩試劑及拉高販售價格均非事實」等。

4月底中央啟動「台灣防疫 新模式」，蘇貞昌高喊「台灣的防疫世界第一」，「世界第一」看來已烙印官員心中，也難怪Omicron大流行，死亡暴增數千人，指揮中心還喊得出「世界第一」。只是指揮中心是不是真有這樣多「世界第一」，民眾心中自有公評。