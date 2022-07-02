我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

台灣染疫致死率萬分之16 超過指揮中心防線

台灣新聞組╱台北2日電
台灣1日新增3萬5699例本土確診個案，死亡121例。疫情指揮中心表示，今年以來整體致死率已攀升到萬分之16。 (記者許正宏／攝影)
台灣1日新增3萬5699例本土確診個案，死亡121例。疫情指揮中心表示，今年以來整體致死率已攀升到萬分之16。 (記者許正宏／攝影)

疫情指揮中心公布，台灣昨新增本土個案3萬5699例、境外移入101例、死亡121例、中重症221例。統計至6月底，今年累計本土染疫人數373萬8008例，5919人確診死亡，致死率攀升至萬分之16，超過指揮中心防線值萬分之10。

另外，指揮中心昨大動作發布「防疫成績單」，指揮中心發言人莊人祥公布四張圖卡，分別是：「5至11歲兒童疫苗接種率世界第一」、「抗病毒投藥率世界第一」、「台灣染疫死亡率在主要國家中處於最低程度」、「經濟學人：台灣超額死亡世界第二低」。

不過，下午遭指數據錯誤，根據新加坡官方數據，5至11歲第一劑疫苗接種已八成，高於台灣5至11歲第一劑接種率75.1%。指揮中心昨天下午立即更正，將「5至11歲兒童疫苗接種率世界第一」，修改為「僅次新加坡」。莊人祥說明：「可能同仁沒有找到新加坡的資料。」表示若有其他資料也會補上。

對於「經濟學人：台灣超額死亡世界第二低」，莊人祥解釋，根據「經濟學人」數據，全球每十萬人超額死亡數據，紐西蘭-29，台灣-8，馬來西亞8，新加坡39，日本47七，南韓73，香港136，美國347，因此，台灣超額死亡數是全球第二低，防疫成果僅次於紐西蘭。

不過，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙指出，經濟學人計算超額死亡從2020年起算，台灣前年和去年疫情不如今年嚴重，即使計算到今年5月31日也是負超額，但若計算至6月底，也許就超額了。

莊人祥也指出，台灣染疫死亡人數跟超額死亡人數可能還會增加，未來排名有待觀察。

至於台灣疫情逐漸趨緩，昨未新增兒童重症或兒童死亡案例，維持78例兒童重症，17人死亡，致死率為10萬分之4，與先前10萬分之5稍微下降，指揮中心分析是兒童染疫後醫療照顧佳。但台大兒童醫院院長黃立民表示，兒童致死率下降應該與兒童疫苗接種率大幅提高有關，鼓勵家長讓孩子接種疫苗。

疫苗 新加坡 疫情

上一則

對質林秉樞 罵林無悔意 高嘉瑜：盼判最重刑

延伸閱讀

「下降沒這麼快」 確診、死亡數反彈 8月還有一波疫情

「下降沒這麼快」 確診、死亡數反彈 8月還有一波疫情
台確診反彈「疫情下降沒這麼快」估7月底單日跌破萬例

台確診反彈「疫情下降沒這麼快」估7月底單日跌破萬例
備戰台北市？陳時中淡出防疫記者會

備戰台北市？陳時中淡出防疫記者會
台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

熱門新聞

（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
不少粉絲朝聖具俊曄的DJ秀。圖／讀者提供

具俊曄台北夜店DJ獨秀 24年鐵粉狂批汪小菲

2022-07-01 14:21
台灣近期新冠疫情未解，本月在彭博的防疫韌性榜上排倒數第二。報系資料照／記者劉學聖攝影

彭博6月防疫韌性排名 台灣倒數第二

2022-06-29 09:21
圖為國民黨中央黨部。（本報資料照片）

嗆國台辦「主權說」 國民黨：中華民國是主權獨立國家

2022-06-29 17:52
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。(本報資料照片)

民進黨「捧黃抑蔣」失靈  反傷陳時中民調

2022-07-01 02:27
歷史性的一刻。EMU3000型新自強號29日上午首次停靠新竹站。記者盧逸峰／攝影

旅客驚呼有高鐵的感覺 台鐵最美列車29日起駛入桃竹苗

2022-06-29 06:01

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%