新冠疫情疑加速癌症時鐘 每10分10秒就有1人死

2021年死亡統計 製表／醫藥組

衛福部統計處昨天公布去年10大死因，癌症 蟬聯40年榜首，癌症時鐘又快轉了20秒，平均每10分10秒就有一人死於癌症；衛福部統計處副處長劉訓蓉認為，癌症時鐘加快可能與新冠肺炎疫情 有關，癌症患者因擔心感染，不敢到醫院追蹤而延誤就醫。

去年總死亡數較前年增加1萬1000多人，衛福部表示超額死亡負數，但學者認為絕對與疫情有關。示意圖。(記者林澔一／攝影)

去年總死亡人數為18萬4172人，與前一年相比增加1萬1105人，創歷年增幅新高；死亡率及標準化死亡率也是繼2016年後首次同時上升。劉訓蓉表示，分析去年死亡人數增加有二大原因，65歲以上人口快速增加及去年1月有長達九天低溫所致。

另外，去年台灣因防疫有成，肺炎、流感死亡人數連續二年下降，意外事故死亡人數創歷史新低。衛福部分析，去年896人死於新冠肺炎，其中七成七為65歲以上長者，死亡年齡中位數為72歲，疫情影響死亡人數不大，反而是低溫受到的影響較大，並強調台灣是全球唯二超額死亡呈負數的國家。

去年死因中，新冠肺炎位居第19位。衛福部統計處副處長劉訓蓉表示，以經濟學人資料顯示，台灣經歷二波本土疫情，截至到今年5月底以前，台灣疫情並未出現超額死亡，至今仍呈現負數。她說，統計處並非是公衛單位，因此不會計算超額死亡，疾管署相關單位才會統計。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，超額死亡是統計處業務，疾管署並未統計計算。

針對衛福部將死亡人數創新高歸因為「老化」及「低溫」，並未自行統計疫情是否超額死亡，學者有不同意見。台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋認為應拿出顯著比較數據證明。他說，當死亡率及標準化死亡率同時增加，10大死因排名又沒有太過明顯變化，應思考10大死因外的因素，衛福部應分析疫情是否造成超額死亡。

「疫情確實可能影響去年總死亡人數，不希望忽略任何死亡，唯有去分析，才知道怎麼防疫。」台大社會學系退休教授薛承泰以2020年為基期，考量2021年人口結構老化、氣候變遷等諸多因素，再扣掉官方公布確診致死與疑似疫苗接種後的死亡，算出2021年不明原因的超額死亡人數，介於6000至7000人之間，約占去年18萬人的4%。

薛承泰指出，這些人可能死於醫療排擠、死於被疫苗誘發疾病，也可能是未確診就死亡的黑數，規模是當年度官方公布確診致死人數好幾倍。

台大醫學院急診醫學科臨床教授李建璋表示，他可以接受衛福部沒算這麼清楚，因為計算方式不容易有共識，官方不想給自己找麻煩。若衛福部也可以查清楚《經濟學人》計算方式，也可以直接照著算，不然就是像現在這樣，讓學者專家去說，官方只要默認就好了。

台灣高血壓 學會名譽理事長王宗道表示，高血壓逐年上升，與服藥遵從性變低有關，他認為與疫情有一定關係，高血壓控制不佳也連帶會增加腦中風或主動脈剝離等情形。

癌症希望基金會董事長王正旭表示，高齡化社會癌症患者會隨之增加，疫情可能是延宕診斷出新患者的因素，不過仍需要再觀察一到二年才能看得出新診斷癌症患者是否受疫情影響。不過，有可能在疫情期間，患者擔心染疫而延後就醫。

衛福部公布去年10大死因排名依序為癌症、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與前年相比，高血壓性疾病排名由第七名升至第六名，事故傷害則降為第七名。

位居10大死因之首的癌症，死亡人數為5萬1656人，占總死亡人數28%，八成6集中在55歲以上族群。若單就癌症分析10大癌症，去年仍以肺癌居首位，其次依序為肝癌、大腸癌、乳癌、攝護腺癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌，排名與前年一致。