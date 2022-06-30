台新增本土確診3.8萬例、118死 估未來單日維持3萬多例

圖／指揮中心提供

新冠肺炎本土疫情 持續趨緩，台灣新增本土3萬8846例、境外移入個案96例；不過死亡個案又回升到百例，新增118例死亡個案。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，30日確診人數較昨天下降7.8％，連新增人數最多的台中市都沒有超過6000例，未來單日確診應該都維持約3萬多例，周末可能隨通報數減少到2萬多例。

30日新增3萬8846例本土病例，為1萬8066例男性、2萬763例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(5,639例)、新北市(5,339例)、高雄市(4,924例)、桃園市(3,723例)、台南市(3,363例)、台北市(3,082例)、彰化縣(2,631例)、屏東縣(1,571例)、雲林縣(1,114例)、苗栗縣(942例)、南投縣(881例)、新竹縣(872例)、嘉義縣(809例)、新竹市(808例)、宜蘭縣(718例)、花蓮縣(666例)、基隆市(493例)、嘉義市(483例)、台東縣(467例)、澎湖縣(178例)、金門縣(129例)、連江縣(14例)。

30日新增118例本土病例死亡個案，為62例男性、56例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、115例具慢性病史、75例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年4月29日至6月27日，死亡日期介於5月24日至6月27日。

30日新增96例境外移入個案中，為58例男性、38例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南 (3例)、美國、新加坡 及瑞士(各2例)、瓜地馬拉、挪威、阿拉伯聯合大公國、泰國、克羅埃西亞、印尼、德國及法國(各1例)移入，另79例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月29日。

指揮中心統計，截至目前台灣累計376萬7283例確診，分別為1萬4618例境外移入、375萬2611例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。