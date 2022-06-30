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台灣進入MIS-C高峰期 脫離確診高原

台灣新聞組╱台北30日電
台大醫院兒童團隊提出警訊，預估這一兩周將進入「兒童多系統發炎症候群」高峰期。（圖中人物非新聞當事人）。（本報資料照片）
台大醫院兒童團隊提出警訊，預估這一兩周將進入「兒童多系統發炎症候群」高峰期。（圖中人物非新聞當事人）。（本報資料照片）

全台新冠肺炎確診者累計逾350萬例，確診兒童也逾60萬。台大醫院兒童團隊提出警訊，本波疫情高峰為5月20日，預估這一兩周將進入「兒童多系統發炎症候群」（MIS-C）高峰期，家中染疫幼童康復六周內如有發燒、出疹、紅眼等六大警訊，家長務必盡速陪同就醫。

12歲以下兒童重症個案累計70例，其中MIS-C有15例。台大小兒部副主任張鑾英說，以60萬名確診兒童推估，全國MIS-C個案至少在100至200例，且台大已收治15例MIS-C個案，加上其他醫院，指揮中心通報數據嚴重被低估。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞解釋，指揮中心所公布的個案數為「列在特殊重症、有重度病徵」等病童，並不是代表輕症、中症、重症等總合，最近將針對MIS-C分類做內部討論。

依照指揮中心原先時程，適用於六個月至五歲的莫德納幼兒疫苗應於今天抵台，指揮官陳時中說，因文件問題而延遲到貨，因此開打時間未定，但已請地方政府規畫幼兒疫苗接種站，以醫療院所為主，考量家長上班時間，彈性於夜間或假日開設。

另外，台灣昨新增4萬2112名新冠本土病例。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，昨85名死亡病例是本月最低點；專責病房收治人數降至6000以下、專責加護病房收治人數降至743人，都達本月最低點，代表全台已脫離確診高原。各數據呈穩定下降趨勢，指揮中心發言人莊人祥說，7月後每日死亡可望穩定低於百例。

台大公衛流病與預醫所教授陳秀熙則說，「地方流行的時代已來臨」，目前各區每日發生率在0.9%至1.2%間，從大流行降到地方流行，建議將各項硬性防疫措施改為著重「中重症」及「變異株」的流感化監測。

疫苗 陳時中 莫德納

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