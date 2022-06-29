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台新增本土4.2萬確診、85死 指揮中心：疫情穩定下降

記者楊雅棠、許政榆、鄒尚謙／台北報導
台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。（圖：指揮中心提供）
台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。（圖：指揮中心提供）

台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，比起上周三有穩定下降趨勢。

記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中...
記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、 疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、台大醫院醫師李秉穎、 醫療應變組副組長羅一鈞。（記者楊雅棠／攝影）

29日新增4萬2112例本土病例，為1萬9909例男性、2萬2183例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為台中市(6117例)、新北市(5747例)、高雄市(5139例)、桃園市(4040例)、台南市(3910例)、台北市(3314例)、彰化縣(2794例)、屏東縣(1770例)、雲林縣(1154例)、苗栗縣(1028例)、新竹縣(981例)、新竹市(895例)、南投縣(870例)、嘉義縣(847例)、宜蘭縣(812例)、花蓮縣(701例)、嘉義市(587例)、基隆市(540例)、台東縣(521例)、澎湖縣(198例)、金門縣(124例)、連江縣(23例)。

台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外...
台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。（圖：指揮中心提供）

29日新增85例本土病例死亡個案，為46例男性、39例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、81例具慢性病史、53例未接種3劑疫苗。確診日介於今年5月24日至6月26日，死亡日期介於5月27日至6月26日。

29日新增92例境外移入個案中，為51例男性、41例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國及德國(各4例)、越南(2例)、義大利(1例)移入，另81例感染國家調查中。入境日介於今年6月23日至6月28日。

台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外...
台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。（圖：指揮中心提供）

台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外...
台本土單日確診人數維持4萬多例，29日新增4萬2112例，較昨日略低。另新增境外移入個案92例，確診個案中死亡個案新增85例。（圖：指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前台累計372萬8363例確診，分別為1萬4521例境外移入、371萬3788例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6533例死亡病例，其中6518例本土，個案居住縣市分布為新北市1652例、台北市881例、台中市588例、高雄市543例、桃園市539例、台南市396例、彰化縣324例、屏東縣254例、基隆市168例、雲林縣165例、南投縣157例、宜蘭縣144例、苗栗縣125例、嘉義縣113例、花蓮縣106例、新竹縣101例、嘉義市97例、台東縣87例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

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