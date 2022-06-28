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防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

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台確診反彈「疫情下降沒這麼快」估7月底單日跌破萬例

台灣新聞組／台北29日電
入境檢疫鬆綁「3+4」屆滿2周，目前每周僅限2.5萬人入境。圖為桃園機場入境旅客繳交唾液檢體。(記者黃仲明／攝影)
入境檢疫鬆綁「3+4」屆滿2周，目前每周僅限2.5萬人入境。圖為桃園機場入境旅客繳交唾液檢體。(記者黃仲明／攝影)

昨新增4萬4379例本土個案、103例死亡，確診人數比前天又多1萬5000多人。指揮中心發言人莊人祥說，若和上周二確診人數比較，已降兩成，目前每周以減少8萬人的速度下降，速度沒有大家想得這麼快，也許要到7月底，單日案例才可能跌破萬例。

8月還有一波疫情 

專家預估，Omicron變異株亞型BA.4、BA.5很快就會進入社區。莊人祥說，目前台灣感染主要以BA.2為主，參考其他國家經驗，如感染過BA.1、BA.2將具交叉保護力，目前已有7成民眾接種3劑疫苗，預期8月後可能出現一小波疫情。

為降低BA.4、BA.5對社區的衝擊，莊人祥說，不會放寬口罩防疫策略，在7月底前都不會鬆綁；至於入境檢疫每周僅限2.5萬人，將綜合國際疫情，並評估防疫旅館、防疫計程車等配套措施，至少需一周才有後續結果，最快要到7月上旬，才知是否可放寬入境人次。

莊人祥說，今年1月以來，本土Omicron疫情致死率約萬分之15，希望致死率可再降低一些，已加強診斷治療，希望降低致死率，讓死亡人數跟致死率愈低愈好。

指揮中心統計，今年截至6月26日，通報染疫的住宿式長照機構達1524家，確診住民人數為3萬8555人、確診工作人員數為1萬206人；住宿式服務機構中重症送醫3081人，其中913人死亡，送醫後致死率為2.4%，遠高於整體致死率。

1歲童確診MIS-C 目前最小案例

昨新增180例中重症，包括87例中症、93例重症，其中1例重症個案為1歲男童，確診為「孩童多系統炎症徵候群」（MIS-C），為目前年紀最小的MIS-C案例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，該男童於5月28日確診，屬輕症，解除隔離後6月17日發燒，且嘴唇變紅，出現紅疹、腹瀉等症狀，6月20日至急診就醫，抽血報告顯示發炎指數和血栓因子異常升高，醫師懷疑為MIS-C，安排住院，心臟超音波檢查發現，輕微冠狀動脈擴大，且合併結膜炎，以及血壓偏低、冒冷汗等症狀，所幸使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，6月27日出院。

指揮中心27日公布次單位蛋白疫苗Novavax施打指引，發言人莊人祥說，採購總量為200萬劑，6月底將先到貨50多萬劑，封緘檢驗後，預計7月14日後供民眾施打。莊人祥說，相較於BNT、莫德納等mRNA疫苗，次蛋白疫苗副作用較低，之前長者如擔心副作用而不敢接種，可試著接種Novavax疫苗。

疫苗 疫情 防疫

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