台新增本土4.4萬確診、103死 確診死亡雙升

（圖：指揮中心提供）

單日確診人數又回升，28日本土個案新增4萬4379例，另新增境外移入個案49例，確診個案中死亡個案新增103例。指揮中心發言人莊人祥表示，周二、周三都會比較高，但如果只看28日和上周二的確診人數比較，降低了21％，每個禮拜以約減少8萬人的速度下降。

28日新增4萬4379例本土病例，2萬1130例男性，2萬3229例女性，20例調查中；年齡介於未滿5歲至90歲以上；個案分布為台中市(6397例)，高雄市(5816例)，新北市(5653例)，台南市(4145例，桃園市(3521例)，彰化縣(3452例)，台北市(3116例)，屏東縣(2053例)，雲林縣(1432例)，苗栗縣(1151例)，嘉義縣(1073例)，新竹縣(1069例)，南投縣(999例)，宜蘭縣(870例)，新竹市(760例)，花蓮縣(678例)，嘉義市(647例)，台東縣(553例)，基隆市(491例)，澎湖縣(241例)，金門縣(240例)，連江縣(22例)。

28日新增103例本土病例死亡個案，為60例男性、43例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、97例具慢性病史、60例未接種3劑 COVID-19疫苗 。確診日介於今(2022)年5月18日至6月24日，死亡日期介於6月16日至6月26日。

28日新增49例境外移入個案中，為31例男性，18例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國及英國(各4例)、土耳其(3例)、越南 (2例)、新加坡 及德國(各1例)移入，另34例感染國家調查中。入境日介於今年6月26日至6月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計368萬6338例確診，分別為1萬4429例境外移入、367萬1855例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計6448例死亡病例，其中6433例本土，個案居住縣市分布為新北市1645例、台北市878例、台中市573例、桃園市及高雄市各533例、台南市392例、彰化縣313例、屏東縣247例、基隆市167例、雲林縣159例、南投縣157例、宜蘭縣142例、苗栗縣120例、嘉義縣111例、花蓮縣103例、新竹縣101例、嘉義市96例、台東縣85例、新竹市60例、金門縣10例、澎湖縣8例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「台灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。