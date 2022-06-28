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台27日單日確診跌破3萬例 近2個月最低

台聞新聞組／台北28日電
新冠肺炎本土個案昨天新增2萬8489例，創近兩個月來新低。指揮中心昨記者會由左至右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、疾管署防疫醫師陳婉青。記者楊雅棠／攝影
新冠肺炎本土個案昨天新增2萬8489例，創近兩個月來新低。指揮中心昨記者會由左至右醫療應變組副組長羅一鈞、發言人莊人祥、疾管署防疫醫師陳婉青。記者楊雅棠／攝影

新冠本土個案27日新增2萬8489例，創近兩個月來新低，新增死亡91人也是本月首度低於100人，專家預估7月中旬單日確診人數可降至萬例以下。

不過，上周境外移入個案基因定序報告顯示，Omicron亞型變異株BA.4、BA.5占比首次超過五成，台大兒童醫院院長黃立民表示，這兩個新亞型變異株進入台灣社區「已不遠矣」，會在社區中慢慢傳播，預估9月再掀一波疫情，建議盡速接種第四劑疫苗，且以對抗Omicron的次世代疫苗為主，希望政府盡快採購以便民眾接種。

長庚大學新興病毒研究中心主任施信如表示，以國際趨勢來看，BA.2疫情正在下降中，未來疫情被BA.4、BA.5取代的機會很高。

新增本土病例仍以中南部為主，以台中市4008例最多，其次是高雄市3888例、新北市3679例、桃園市2774例、台南市2503例、彰化縣2026例、台北市2025例等。自5月4日2萬8420例以來，首次掉回2字頭。

91例死亡個案有86例具慢性病史、59人未接種完3劑疫苗、51人年齡超過80歲。最年輕個案為30多歲女性，曾接種1劑疫苗，有神經系統疾病需長期照護，6月20日出現發燒、咳嗽就醫，23日死於心肺衰竭。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，無新增兒童、青少年等重症和死亡個案，12歲以下兒童重症個案69例，共20人死亡。今年1月以來，中重症累計1萬5086例，5492人死亡，輕症、無症狀個案占99.58%。

另外，上周檢驗120例境外移入個案（6月10日至18日入境），61人感染新亞型變異株，53例BA.5、8例BA.4，累計已攔截126例感染變異株，大部分為無症狀或輕微症狀，以發燒、流鼻水、咳嗽為主，尚未發現新亞型變異株境外移入個案傳給境內家人情形。

疫苗 疫情 Omicron

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