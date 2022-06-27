我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

玄彬要當爸了 孫藝真宣布懷孕「我們迎來新生命」

加州將退款 1戶最高1050元

台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

台灣新聞組／台北27日電
台灣26日新增3萬9586例本土病例，疫情趨緩，逛夜市的民眾也逐漸增加。（記者胡經周／攝影）
台灣26日新增3萬9586例本土病例，疫情趨緩，逛夜市的民眾也逐漸增加。（記者胡經周／攝影）

台灣26日新增3萬9586例本土病例及60例境外移入、369例中重症、134人死亡，疫情雖日趨平穩，但死亡個案仍居高不下，連26天單日均超過百例。專家和台北市長柯文哲昨都直言，「疫情還是大問題」，因為當中有相當大的黑數。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨新增本土個案為1萬8372例男性、2萬1205例女性、九例調查中，年齡介於未滿五歲至90多歲以上。在個案分布上，以台中市5520例最多，其次較多確診者縣市為新北市5320例、高雄市5309例、桃園市3791例、台南市3786例。

昨最年輕死亡個案為30多歲女性，已打滿三劑疫苗，6月13日快篩陽性，經醫師診斷使用口服抗病毒藥物Paxlovid；20日突然血氧下降、呼吸困難且發燒，21日收治醫院專責病房，接受瑞德西韋等藥物治療，但病況仍不佳，家屬放棄急救，當天即不幸死亡。

新增369例中重症個案包括一例兒童MIS-C（兒童多系統炎性症候群）重症個案，為11歲女童，一度因病情危急收治於加護病房，所幸用藥後況好轉，女童於6月10日轉出加護病房，並於14日出院。莊人祥表示，12歲以下重症兒童重症累計69例，其中14例為MIS-C。

台北中國時報報導，柯文哲表示，確診人數下降，但每天確診死亡人數仍相當高，接近單日新增10萬人確診時，與現在確診人數降到4萬，都還是死100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，有相當大黑數」。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，從死亡人數來看，國內仍然處在超高死亡率，推測社區中應還有更多黑數沒被發現。他指出，從死亡人數來判斷疫情最準確，全球統計Omicron死亡率約萬分之3，依此計算，台灣單日新增不到4萬例確診，死亡人數不應該破百，但目前單日新增死亡人數仍然高達134人，顯然還是超高死亡率。

疫情 柯文哲 中華民國

上一則

新聞評論／美大法官倒退判決 映射台灣大法官傾斜

下一則

新聞眼／陳建仁接指揮官？英系勤布局

延伸閱讀

陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？

陸委會批建「金廈大橋」無知 柯文哲：罵我還是罵蔡英文？
柯文哲拋建金廈大橋 陸委會批「無知」 激怒金門人

柯文哲拋建金廈大橋 陸委會批「無知」 激怒金門人
柯文哲提建金廈大橋 蔡壁如：讓金門成「民主示範島」

柯文哲提建金廈大橋 蔡壁如：讓金門成「民主示範島」
挨批吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

挨批吳三桂 柯文哲：綠反蔡小三通？

熱門新聞

圖為桃園機場入境旅客等待提領行李。（記者黃仲明／攝影）

登機要陰性證明 旅行業者：恐讓返台者淪國際孤兒

2022-06-22 22:11
保利香港宣布7月將拍賣張大千另一幅仿古畫作—張大千仿王詵 《連山斷磵圖》。此畫的首位藏家是昔日的上海三大亨之一—青幫頭子黃金榮，傳說蔣介石年少闖蕩上海時，也曾拜黃金榮為師。(圖：保利香港提供)

蔣介石叫他師父 上海大亨藏畫張大千「血洗古人」曝光

2022-06-22 02:13
（取材自臉書爆料公社）

新北8惡煞闖火鍋店當眾砍人 客人驚嚇奔逃

2022-06-25 21:49
台前副總統陳建仁表示，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境。(本報系資料照)

陳建仁：台灣7、8月考慮開放邊境

2022-06-23 14:36
恩恩事件橫向聯繫錄音日前曝光，外洩錄音檔的消防局員工晚間前往地檢署自首。圖／本報系資料照片

外洩2歲男童不治事件聯繫錄音 新北公務員自首

2022-06-19 16:41
指揮中心代理發言人羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

台指揮官陳時中隔離期滿未現身 羅一鈞揭原因

2022-06-20 10:21

超人氣

更多 >
普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人

普亭尷尬…俄國飛彈發射後空中反轉 回原地炸自己人
政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元

政府疏忽？新州溺斃華裔兄弟求償1億元
這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯

這2款現代電動車熱賣 追平特斯拉10年產量 馬斯克緊盯
華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告

華人組團赴歐旅遊多人染疫 萬幸返美不需陰性報告
世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部