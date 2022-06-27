台確診降回3字頭 連26天死亡破百 柯文哲：有黑數

台灣26日新增3萬9586例本土病例，疫情趨緩，逛夜市的民眾也逐漸增加。（記者胡經周／攝影）

台灣26日新增3萬9586例本土病例及60例境外移入、369例中重症、134人死亡，疫情 雖日趨平穩，但死亡個案仍居高不下，連26天單日均超過百例。專家和台北市長柯文哲 昨都直言，「疫情還是大問題」，因為當中有相當大的黑數。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨新增本土個案為1萬8372例男性、2萬1205例女性、九例調查中，年齡介於未滿五歲至90多歲以上。在個案分布上，以台中市5520例最多，其次較多確診者縣市為新北市5320例、高雄市5309例、桃園市3791例、台南市3786例。

昨最年輕死亡個案為30多歲女性，已打滿三劑疫苗，6月13日快篩陽性，經醫師診斷使用口服抗病毒藥物Paxlovid；20日突然血氧下降、呼吸困難且發燒，21日收治醫院專責病房，接受瑞德西韋等藥物治療，但病況仍不佳，家屬放棄急救，當天即不幸死亡。

新增369例中重症個案包括一例兒童MIS-C（兒童多系統炎性症候群）重症個案，為11歲女童，一度因病情危急收治於加護病房，所幸用藥後況好轉，女童於6月10日轉出加護病房，並於14日出院。莊人祥表示，12歲以下重症兒童重症累計69例，其中14例為MIS-C。

台北中國時報報導，柯文哲表示，確診人數下降，但每天確診死亡人數仍相當高，接近單日新增10萬人確診時，與現在確診人數降到4萬，都還是死100多人，「其實我非常清楚，這是黑數，有相當大黑數」。

中華民國 防疫學會理事長王任賢表示，從死亡人數來看，國內仍然處在超高死亡率，推測社區中應還有更多黑數沒被發現。他指出，從死亡人數來判斷疫情最準確，全球統計Omicron死亡率約萬分之3，依此計算，台灣單日新增不到4萬例確診，死亡人數不應該破百，但目前單日新增死亡人數仍然高達134人，顯然還是超高死亡率。