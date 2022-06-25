台灣新冠死亡破5000 專家：疫情挑戰仍在

昨天是指揮中心指揮官陳時中 確診後解除隔離出席例行記者會的第一天，他宣布，昨天新增4萬5678例新冠本土案例，包括372例中重症、152例死亡個案。今年累計確診病例已逾345萬例，死亡人數超過5000人，達5116人，致死率達萬分之15。

台灣疫苗 接種率提升，指揮中心宣布，即起開放全台醫院探病及長照機構探視，醫院包括加護、安寧、呼吸照護、精神科、慢性病及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形，得以探病；探病者施打三劑疫苗、或確診後解隔15天至三個月內，可免除篩檢。

北部疫情 趨緩，指揮中心宣布降載專責病床開設比率，昨起包括台北、新北、基隆、宜蘭、連江、金門，及桃園、新竹市、新竹縣、苗栗，一般病床500床以上急救責任醫院，專責病床數從兩成調降到10%至15%；200床至499床醫院，專責病床從兩成調降5%到10%；但兒童專責病房暫不調整。

另據台北中國時報報導，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所兼任教授金傳春擔憂，最近美國BA2.12.1的疫情下降，而BA.4、BA.5疫情則上升，今年冬天情況一定會變，台灣疫情挑戰仍在，「9月開學到秋冬這段時間，疫情可能會很慘」，呼籲政府應投注資金及心力，針對老人、兒童以及有共病的族群。

指揮中心日前放寬入境管制，每周入境人數上限2.5萬人，但新制上路一周，入境人數已逼近上限。交通部長王國材表示，考量防疫計程車、檢疫旅館量能，一周放寬到4萬人入境還能負荷，已向指揮中心報告，放寬時機仍待指揮中心決定。