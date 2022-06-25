台灣新冠死亡破5000 專家：疫情挑戰仍在
昨天是指揮中心指揮官陳時中確診後解除隔離出席例行記者會的第一天，他宣布，昨天新增4萬5678例新冠本土案例，包括372例中重症、152例死亡個案。今年累計確診病例已逾345萬例，死亡人數超過5000人，達5116人，致死率達萬分之15。
台灣疫苗接種率提升，指揮中心宣布，即起開放全台醫院探病及長照機構探視，醫院包括加護、安寧、呼吸照護、精神科、慢性病及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形，得以探病；探病者施打三劑疫苗、或確診後解隔15天至三個月內，可免除篩檢。
北部疫情趨緩，指揮中心宣布降載專責病床開設比率，昨起包括台北、新北、基隆、宜蘭、連江、金門，及桃園、新竹市、新竹縣、苗栗，一般病床500床以上急救責任醫院，專責病床數從兩成調降到10%至15%；200床至499床醫院，專責病床從兩成調降5%到10%；但兒童專責病房暫不調整。
另據台北中國時報報導，台大公衛學院流行病學與預防醫學研究所兼任教授金傳春擔憂，最近美國BA2.12.1的疫情下降，而BA.4、BA.5疫情則上升，今年冬天情況一定會變，台灣疫情挑戰仍在，「9月開學到秋冬這段時間，疫情可能會很慘」，呼籲政府應投注資金及心力，針對老人、兒童以及有共病的族群。
指揮中心日前放寬入境管制，每周入境人數上限2.5萬人，但新制上路一周，入境人數已逼近上限。交通部長王國材表示，考量防疫計程車、檢疫旅館量能，一周放寬到4萬人入境還能負荷，已向指揮中心報告，放寬時機仍待指揮中心決定。
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