疫苗救濟 申請8000件僅審完600件

時代力量立委陳椒華23日與三名疫苗接種不良反應的受害者舉行記者會。(圖：陳椒華辦公室提供)

新冠肺炎疫苗 施打以來，不少民眾產生不良反應，時代力量立委陳椒華昨指出，根據衛福部疾管署資訊，申請疫苗救濟件數累計約8000件，目前卻僅約600件審完，讓受害者飽受折磨及漫長等待。

陳椒華昨與三名疫苗接種不良反應的受害者舉行記者會，陳椒華指出，民眾在遭遇疫苗不良反應時，缺乏適當的就醫指引，只能不斷試誤、檢查、復健，身心俱疲，卻還不知何時能恢復健康，政府協助也缺乏完善配套。

陳椒華表示，申請疫苗救濟後立案調查要大半年，之後才能排入審議小組，審議塞車問題迄今未獲改善，目前約有8000件申請案，至今年5月底累計審議559件，遭判定與疫苗無關者高達482件，占86.2%，僅30件、5.3%判定相關，現行制度讓受害者有「求醫艱辛、通報不易、救濟久等、認定超難」四大問題。

台中豐原的Ｍ小姐表示，去年10月施打BNT疫苗三天後出現呼吸困難、發燒、全身無力等症狀，先到地區醫院就醫，後來腿軟無法行走，甚至半邊癱掉，她無奈地說，已長期留職停薪無法工作，之後可能得領殘障手冊，甚至有猝死 風險，不知道該如何是好，希望政府至少能給予救濟補償。

中央流行疫情 指揮中心發言人莊人祥表示，目前審議已加速，也擴充預防接種的委辦單位人力，讓病歷調閱等行政工作能積極進行。