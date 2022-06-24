台疫情降溫 指揮中心：未來有望每周少1萬例

陳建仁23日表示，許多國家都是在疫情高峰後一個月至一個半月開始邊境解封，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放。圖為桃園機場入境旅客提領行李。(記者黃仲明／攝影)

台灣本土確診案例昨新增4萬8283例，如中央流行疫情 指揮中心預期跌破5萬例，昨估計未來每周可能以少1萬例的速度降溫；行政院長蘇貞昌表示，從數據顯示「疫情逐漸過高原期」，前副總統陳建仁則說，依國際疫情趨勢分析，台灣7、8月可考慮開放邊境 。指揮中心發言人莊人祥表示，入境總量、觀光 或探親等都朝鬆綁方向評估。

昨本土案例各縣市確診案例分布，仍以中南部為主，台中市最多有7001例，其次為高雄市6722例、新北市6296例、台南市4444例、桃園市4105例，台北市已降至3322例。除了嘉義縣、澎湖縣和金門縣以外，其餘縣市的確診案例都比前一天低。

莊人祥表示，台灣疫情目前看起來每周可以減少1萬例，但觀察香港先前的疫情趨勢，疫情先是快速上升又快速下降，其餘國家的疫情則是緩升緩降，目前難評估台灣疫情何時可以到達低點。

台灣新光醫院副院長洪子仁則憂心，台灣疫情的降幅不如外界預期，未來疫情仍有變數，加上北北基桃疫情趨緩，車流、人流、餐廳流等三流已出現，如果下周一的確診人數能降至3萬例左右，才能確定台灣疫情走向趨緩。

其餘專家認為，疫情降溫趨勢大致已定，預估7月底就能降至1萬例，甚至揮別「萬例」；但屆時恐因民眾防疫心態鬆散或變異株入侵，極可能讓疫情春風吹又生。

本土案例雖降，但中重症及死亡人數未明顯下降，昨新增166例死亡案例，今年已累計有4964例因新冠肺炎死亡，預計今天死亡人數將破5000例。

新增死亡個案中，最年輕是兩名30多歲男性，分別有慢性肝病與腎病，都打滿三劑疫苗，兩人從確診到發病都在三天內，死因分別為肺炎併呼吸衰竭與心肺衰竭。昨增415例中重症，其中有一名兒童重症，為一歲男嬰，診斷哮吼併呼吸窘迫，仍在加護病房救治中。目前兒童重症累積67例、哮吼增為8例、死亡19例。